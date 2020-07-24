vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 23 июля 2020, 23:49

Published 23 июля 2020, 23:49

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

«Я думала, там без шансов»: внедорожник влетел в фуру на приморской трассе

23 июля 2020, 23:49
Сюжет
ДТП
Mitsubishi Pajero влетел в припаркованный на трассе возле Уссурийска большегруз. Как сообщили в паблике «Экипажи ДПС», пассажир внедорожника пострадал и был госпитализирован.

Кроме того, как пишут очевидцы, водитель Митсубиси вовсе не пострадал. Комментаторы отмечают, что авария закончилась более успешно, чем предполагалось изначально.

«Я думала, там без шансов, в рубашке родились»;

«Обочина большая, трасса широкая. Большегруз видно, что стоит прямо на обочине, зачем мелкий туда съехал? Уснул? Пьяный был? Здоровье подвело?»;

«На моря торопился, да уснул походу»;

Ранее «Восток-Медиа» писало о ДТП, в котором «Приус» перевернулся на крышу в одном из микрорайонов Владивостока. Позже стало известно, что Geely MK Cross выезжал со второстепенной и не пропустил Prius. От удара малолитражка отлетела в припаркованные иномарки.

#Новости#Владивосток#ДТП
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика