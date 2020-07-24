«Я думала, там без шансов»: внедорожник влетел в фуру на приморской трассе

Ранее «Восток-Медиа» писало о ДТП, в котором «Приус» перевернулся на крышу в одном из микрорайонов Владивостока. Позже стало известно, что Geely MK Cross выезжал со второстепенной и не пропустил Prius. От удара малолитражка отлетела в припаркованные иномарки.