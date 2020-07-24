«Я думала, там без шансов»: внедорожник влетел в фуру на приморской трассе

Posted 23 июля 2020, 23:49
Published 23 июля 2020, 23:49
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Кроме того, как пишут очевидцы, водитель Митсубиси вовсе не пострадал. Комментаторы отмечают, что авария закончилась более успешно, чем предполагалось изначально.
«Я думала, там без шансов, в рубашке родились»;
«Обочина большая, трасса широкая. Большегруз видно, что стоит прямо на обочине, зачем мелкий туда съехал? Уснул? Пьяный был? Здоровье подвело?»;
«На моря торопился, да уснул походу»;
Ранее «Восток-Медиа» писало о ДТП, в котором «Приус» перевернулся на крышу в одном из микрорайонов Владивостока. Позже стало известно, что Geely MK Cross выезжал со второстепенной и не пропустил Prius. От удара малолитражка отлетела в припаркованные иномарки.