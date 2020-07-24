vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 24 июля 2020, 10:46

Published 24 июля 2020, 10:46

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

«Животное за рулём»: вопиющий случай на парковке возмутил приморцев

24 июля 2020, 10:46
Сюжет
Происшествие
Вопиющий случай произошёл в пятницу, 24 июля, на парковке в районе Второй Речки во Владивостоке. Водитель машины с хабаровскими номерами ударил парковщика, а затем и вступившегося за него пожилого мужчину.

Как сообщается на странице паблика vtoryak.vdk в социальной сети Instagram, водитель на машине с хабаровскими номерами заехал на парковку и, выезжая, не захотел платить. Парковщик остановил машину, не давая ей выехать с территории, но хабаровчанин вышел из салона автомобиля и нанёс сильный удар ему в лицо. От удара парковщик упал и ударился головой об асфальт.

По словам подписчиков паблика, в ходе конфликта пострадал и ещё один человек. Пожилой мужчина вступился за парковщика, но получил удар в грудь от хабаровчанина.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и скорой помощи.

Сообщается, что драчуна полицейские увезли в отделение, а пострадавшего медики доставили в больницу. Мужчине диагностировали травму головы.

Происшествие вызвало бурную реакцию у подписчиков паблика:

«Надеюсь, виновника накажут, нельзя такое спускать с рук»,

«Ужасно! Куда катится мир? Из-за 50 рублей ударить человека!»,

«Животное за рулём какое-то», - реакция пользователей соцсетей.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в городе Артёме у мужчины возник конфликт с водителем такси по поводу оплаты за проезд. Через некоторое время в связи с этим к нему подошли сотрудники Росгвардии. Однако нетрезвый мужчина начал кричать и публично в присутствии нескольких человек обложил матом стражей порядка.

#Новости#Происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика