«Животное за рулём»: вопиющий случай на парковке возмутил приморцев

Как сообщается на странице паблика vtoryak.vdk в социальной сети Instagram, водитель на машине с хабаровскими номерами заехал на парковку и, выезжая, не захотел платить. Парковщик остановил машину, не давая ей выехать с территории, но хабаровчанин вышел из салона автомобиля и нанёс сильный удар ему в лицо. От удара парковщик упал и ударился головой об асфальт.