«Животное за рулём»: вопиющий случай на парковке возмутил приморцев

Posted 24 июля 2020, 10:46
Published 24 июля 2020, 10:46
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Как сообщается на странице паблика vtoryak.vdk в социальной сети Instagram, водитель на машине с хабаровскими номерами заехал на парковку и, выезжая, не захотел платить. Парковщик остановил машину, не давая ей выехать с территории, но хабаровчанин вышел из салона автомобиля и нанёс сильный удар ему в лицо. От удара парковщик упал и ударился головой об асфальт.
По словам подписчиков паблика, в ходе конфликта пострадал и ещё один человек. Пожилой мужчина вступился за парковщика, но получил удар в грудь от хабаровчанина.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции и скорой помощи.
Сообщается, что драчуна полицейские увезли в отделение, а пострадавшего медики доставили в больницу. Мужчине диагностировали травму головы.
Происшествие вызвало бурную реакцию у подписчиков паблика:
«Надеюсь, виновника накажут, нельзя такое спускать с рук»,
«Ужасно! Куда катится мир? Из-за 50 рублей ударить человека!»,
«Животное за рулём какое-то», - реакция пользователей соцсетей.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в городе Артёме у мужчины возник конфликт с водителем такси по поводу оплаты за проезд. Через некоторое время в связи с этим к нему подошли сотрудники Росгвардии. Однако нетрезвый мужчина начал кричать и публично в присутствии нескольких человек обложил матом стражей порядка.