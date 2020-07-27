Ожидать и работать с комфортом: в поликлинике Владивостока прошёл капремонт

Так, по сообщению городской администрации, в кабинетах появилась новая мебель, компьютеры и кушетки. Место ожидания также сделали более комфортабельным. Кроме того, по проекту полностью обновили систему вентиляции. Появились и новые, крупные и яркие таблички с указанием отделений и номерами кабинетов.