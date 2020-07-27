Ожидать и работать с комфортом: в поликлинике Владивостока прошёл капремонт

Posted 27 июля 2020, 08:24
Published 27 июля 2020, 08:24
Modified 16 августа 2022, 19:46
Updated 16 августа 2022, 19:46
После расширения и капитального ремонта поликлиники № 1 краевые власти выделили из бюджета более шести миллионов рублей на реконструкцию отделения на Котельникова, 10.
Так, по сообщению городской администрации, в кабинетах появилась новая мебель, компьютеры и кушетки. Место ожидания также сделали более комфортабельным. Кроме того, по проекту полностью обновили систему вентиляции. Появились и новые, крупные и яркие таблички с указанием отделений и номерами кабинетов.
Самым существенным и важным обновлением медики и пациенты называют перенос центрального входа отделения. Дело в том, что терапевтическое отделение находится прямо в многоэтажном доме. Раньше некоторые пациенты не могли найти вход в учреждение. Теперь же у входа появился ярко-синий козырек и крупные, видные издалека буквы.
Кроме того, рабочие ремонтируют и поликлинику на Красного Знамени. Часть выделенных средств пойдет на закупку нового оборудования для работы врачей.
На обновление всех отделений Владивостокской поликлиники № 1 край выделили более 55 миллионов рублей.
Отметим, работы проходят в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере здравоохранения.