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Posted 27 июля 2020, 08:24

Published 27 июля 2020, 08:24

Modified 16 августа 2022, 19:46

Updated 16 августа 2022, 19:46

Ожидать и работать с комфортом: в поликлинике Владивостока прошёл капремонт

Ожидать и работать с комфортом: в поликлинике Владивостока прошёл капремонт

27 июля 2020, 08:24
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Медицина
Завершился капитальный ремонт терапевтического отделения поликлиники № 1 во Владивостоке.

После расширения и капитального ремонта поликлиники № 1 краевые власти выделили из бюджета более шести миллионов рублей на реконструкцию отделения на Котельникова, 10.

Так, по сообщению городской администрации, в кабинетах появилась новая мебель, компьютеры и кушетки. Место ожидания также сделали более комфортабельным. Кроме того, по проекту полностью обновили систему вентиляции. Появились и новые, крупные и яркие таблички с указанием отделений и номерами кабинетов.

Самым существенным и важным обновлением медики и пациенты называют перенос центрального входа отделения. Дело в том, что терапевтическое отделение находится прямо в многоэтажном доме. Раньше некоторые пациенты не могли найти вход в учреждение. Теперь же у входа появился ярко-синий козырек и крупные, видные издалека буквы.

Кроме того, рабочие ремонтируют и поликлинику на Красного Знамени. Часть выделенных средств пойдет на закупку нового оборудования для работы врачей.

На обновление всех отделений Владивостокской поликлиники № 1 край выделили более 55 миллионов рублей.

Отметим, работы проходят в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере здравоохранения.

#Новости#Общество#Владивосток#Медицина
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