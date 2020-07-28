Детей в Приморье научат программированию и робототехнике

Posted 28 июля 2020, 02:03
Published 28 июля 2020, 02:03
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Детский клуб образовательной робототехники и программирования «Роботрек» основан в 2015 году в Уссурийске. Там занимаются дети от 4,5 до 14 лет.
На протяжении 5 лет работы клуба, а его базе проводились различные соревнования по робототехнике, в которых участвовали дети из Приморского и Хабаровского краев. Также регулярно проводятся семейные мастер-классы.
За годы работы «Роботрек» стал популярен и востребован у дальневосточников. Поэтому в 2020 основатель клуба Игорь Ветрюк принял решение о расширении образовательной базы и создании нового центра развития «Baby Brain». Понадобилось новое здание с большей площадью. Его удалось получить, благодаря поддержке регионального правительства.
Получив средства под поручительство от АНО «Микрокредитной компании Приморского края», при участии «Гарантийного фонда Приморья».
На полученные деньги «Baby Brain» переедет в новое помещение с большей площадью, проведёт там перепланировку и ремонт.
На полученные средства в новом детском центре помимо программирования и робототехники организуют занятия по 3D моделированию, работу с дефектологом «особенных» детей и даже откроют Открытый молодёжный университет.
Финансирование проводится по государственной программе «Поддержка и развитие бизнеса и предпринимательства в Приморском крае».