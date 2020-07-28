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Posted 28 июля 2020, 02:03

Published 28 июля 2020, 02:03

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Детей в Приморье научат программированию и робототехнике

Детей в Приморье научат программированию и робототехнике

28 июля 2020, 02:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Дети
В Уссурийске хотят модернизировать и расширить детский клуб робототехники и ввести новые дисциплины, сообщает правительство Приморского края.

Детский клуб образовательной робототехники и программирования «Роботрек» основан в 2015 году в Уссурийске. Там занимаются дети от 4,5 до 14 лет.

На протяжении 5 лет работы клуба, а его базе проводились различные соревнования по робототехнике, в которых участвовали дети из Приморского и Хабаровского краев. Также регулярно проводятся семейные мастер-классы.

За годы работы «Роботрек» стал популярен и востребован у дальневосточников. Поэтому в 2020 основатель клуба Игорь Ветрюк принял решение о расширении образовательной базы и создании нового центра развития «Baby Brain». Понадобилось новое здание с большей площадью. Его удалось получить, благодаря поддержке регионального правительства.

Получив средства под поручительство от АНО «Микрокредитной компании Приморского края», при участии «Гарантийного фонда Приморья».

На полученные деньги «Baby Brain» переедет в новое помещение с большей площадью, проведёт там перепланировку и ремонт.

На полученные средства в новом детском центре помимо программирования и робототехники организуют занятия по 3D моделированию, работу с дефектологом «особенных» детей и даже откроют Открытый молодёжный университет.

Финансирование проводится по государственной программе «Поддержка и развитие бизнеса и предпринимательства в Приморском крае».

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#Новости#Дети#Наука и технологии#Развитие#Роботы#Робототехника
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