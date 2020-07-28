Скоростные стройки в России – новая норма или случайность?

Впрочем, такие примеры в нашей стране – скорее, не правило, а исключение, чего не скажешь о российских долгостроях. Так, в рейтинге самых долгих и знаменитых бюджетных долгостроев оказались больница в Нижневартовске на 1100 коек и поликлиника №1 в Подольске – их строят уже 10 лет. Ещё одно медицинское учреждение – больницу в Петрозаводске – возводят уже более 30 лет. Строительство краевой больницы на Камчатке, начатое 11 лет назад, брали под личный контроль Дмитрий Медведев, Валентина Матвиенко, Леонид Рошаль и Герман Греф. Несмотря на это, пока у будущего медучреждения нет даже стен. Работы по трассе «Нарьян-Мар–Усинск» в Республики Коми ведутся уже 29 лет, однако на сегодняшний день самые оптимистичные сроки завершения строительства – 2024 год. Ещё примеры дорожных долгостроев – «Надым–Салехард» (8 лет), ЦКАД (9 лет) и трасса М11 от Москвы до Санкт-Петербурга (9 лет).