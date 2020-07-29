Глава Роспотребнадзора рассказала о способе мгновенно убить коронавирус

«Были проведены исследования по жизнеспособности вируса в образцах воды (это было очень важно перед курортным сезоном). Сегодня мы видим, что вирус ни в морской, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться», - рассказала глава Роспотребнадзора в ходе совещания на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке и готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду в России под председательством президента РФ Владимира Путина.