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Posted 29 июля 2020, 13:34

Published 29 июля 2020, 13:34

Modified 17 февраля, 19:14

Updated 17 февраля, 19:14

Глава Роспотребнадзора рассказала о способе мгновенно убить коронавирус

29 июля 2020, 13:34
Коронавирусная инфекция не размножается в пресной и солёной воде и мгновенно убивается кипячением. Об этом в среду, 29 июля, рассказала главный санитарный врач России Анна Попова.

«Были проведены исследования по жизнеспособности вируса в образцах воды (это было очень важно перед курортным сезоном). Сегодня мы видим, что вирус ни в морской, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться», - рассказала глава Роспотребнадзора в ходе совещания на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке и готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду в России под председательством президента РФ Владимира Путина.

Кроме того, Анна Попова подчеркнула, что кипячение мгновенно убивает коронавирус.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что, по словам президента России Владимира Путина, ситуация с коронавирусом в России остаётся сложной и «может качнуться в любую сторону». Как подчеркнул глава государства, несмотря на то, что за последние два месяца количество заражений опасной инфекцией в стране стало постепенно сокращаться, поводов расслабляться нет.

Напомним, в Приморском крае режим повышенной готовности был продлён до 14 августа. Ежедневно в регионе фиксируется более ста новых случаев заболевания COVID-19. Общее количество заражений за всё время с начала эпидемии достигло 6608, 77 человек скончались.

#Новости#Общество#Россия
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