Над Приморьем развернётся борьба — Борис Кубай про дожди и 30-градусное пекло

Как рассказал начальник «Примгидромета», в ближайшее время антициклон должен покинуть Охотское море, что вполне характерно для конца июля. Однако до конца месяца он всё-таки будет делать всё возможное, чтобы блокировать проход циклонов к южному побережью Приморья. Но в первых числах третьего летнего месяца циклоничность с запада возьмёт верх. Как результат — над краем развернётся борьба циклона и антициклона.