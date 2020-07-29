Над Приморьем развернётся борьба — Борис Кубай про дожди и 30-градусное пекло

Posted 29 июля 2020, 02:02
Published 29 июля 2020, 02:02
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Как рассказал начальник «Примгидромета», в ближайшее время антициклон должен покинуть Охотское море, что вполне характерно для конца июля. Однако до конца месяца он всё-таки будет делать всё возможное, чтобы блокировать проход циклонов к южному побережью Приморья. Но в первых числах третьего летнего месяца циклоничность с запада возьмёт верх. Как результат — над краем развернётся борьба циклона и антициклона.
«Каждый из них будет то наступать на 100-200 километров вперёд, то отступать. Будет меняться и погода: то кратковременные грозовые дожди, то 30-градусная жара», — объяснил Борис Викторович.
При этом в южной части приморского побережья стараниями антициклона вероятность осадков будет сведена к минимуму. Но, уточнил синоптик, вероятна облачность.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что синоптики дали предварительный прогноз погоды на август 2020 года — смотреть.