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Posted 29 июля 2020, 02:02

Published 29 июля 2020, 02:02

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Над Приморьем развернётся борьба — Борис Кубай про дожди и 30-градусное пекло

29 июля 2020, 02:02
Сюжет
Погода
Главный синоптик Приморского края Борис Кубай заявил, что в регионе в ближайшее время кратковременные дожди будут сменяться 30-градусным пеклом.

Как рассказал начальник «Примгидромета», в ближайшее время антициклон должен покинуть Охотское море, что вполне характерно для конца июля. Однако до конца месяца он всё-таки будет делать всё возможное, чтобы блокировать проход циклонов к южному побережью Приморья. Но в первых числах третьего летнего месяца циклоничность с запада возьмёт верх. Как результат — над краем развернётся борьба циклона и антициклона.

«Каждый из них будет то наступать на 100-200 километров вперёд, то отступать. Будет меняться и погода: то кратковременные грозовые дожди, то 30-градусная жара», — объяснил Борис Викторович.

При этом в южной части приморского побережья стараниями антициклона вероятность осадков будет сведена к минимуму. Но, уточнил синоптик, вероятна облачность.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что синоптики дали предварительный прогноз погоды на август 2020 года — смотреть.

#Новости#Общество#Погода#Борис Кубай
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