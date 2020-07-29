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Posted 29 июля 2020, 02:45

Published 29 июля 2020, 02:45

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Смертельный рост: коронавирус в Приморье сгубил ещё 3 человек всего за сутки

Смертельный рост: коронавирус в Приморье сгубил ещё 3 человек всего за сутки

29 июля 2020, 02:45
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
Второй день подряд в Приморье регистрируется высокая летальность из-за коронавируса — за последние сутки +3 смертельных исхода, +108 новых заражений.

По информации регионального оперштаба от 29 июля, в регионе за последние 24 часа ещё 108 человек получили подтверждение коронавирусного диагноза. Общее количество заражений за всё время с начала эпидемии достигло 6608.

За сутки выписаны 147 человек, итого — 5100.

При этом ещё в трёх случаях (только за прошедшие сутки) болезнь закончилась летальных исходом. Таким образом, «ковид» сгубил в крае жизни уже 77 человек.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что за предыдущие сутки в регионе скончались сразу 4 человека.

Ситуация с COVID-19 в крае остаётся крайне сложной. Ежедневно фиксируется более 100 новых заражений. При этом далеко не все жители края следуют советам — не носят маски, не соблюдают соцдистанцию.

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#Новости#Общество#COVID-19
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