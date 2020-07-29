Смертельный рост: коронавирус в Приморье сгубил ещё 3 человек всего за сутки

Posted 29 июля 2020, 02:45
Published 29 июля 2020, 02:45
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По информации регионального оперштаба от 29 июля, в регионе за последние 24 часа ещё 108 человек получили подтверждение коронавирусного диагноза. Общее количество заражений за всё время с начала эпидемии достигло 6608.
За сутки выписаны 147 человек, итого — 5100.
При этом ещё в трёх случаях (только за прошедшие сутки) болезнь закончилась летальных исходом. Таким образом, «ковид» сгубил в крае жизни уже 77 человек.
Ситуация с COVID-19 в крае остаётся крайне сложной. Ежедневно фиксируется более 100 новых заражений. При этом далеко не все жители края следуют советам — не носят маски, не соблюдают соцдистанцию.