Вкусно и безопасно: перед открытием кафе и рестораны проходят проверку

Еще одна проверка прошла на улице Русской, здесь специалисты осмотрели ресторан паназиатской кухни Lao Ban. Здесь также нарушений не было выявлено. А для соблюдения социальной дистанции рассаживать гостей будут рассаживать через один стол. Как отметил начальник отдела по координации исполнения административного законодательства и взаимодействия с органами власти Андрей Гончаров, для этого рестораторам даже не понадобилось выносить из зала мебель. Часть столов и стульев пометили наклейками, запрещающими занимать места рядом.