Вкусно и безопасно: перед открытием кафе и рестораны проходят проверку

Posted 29 июля 2020, 10:26
Published 29 июля 2020, 10:26
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Очередная такая проверка была проведена в ресторане Gastroli gril. Члены административной комиссии отметили, что рестораторы хорошо подготовились к открытию — для соблюдения необходимой социальной дистанции в помещении раздвинули столы на расстояние не менее 1,5 метра, проводят регулярно дезинфекцию, а в удобных для посетителей местах разместили дозаторы с антисептиками.
Как уточнила менеджер ресторана Маргарита Шабанова, все сотрудники точки питания работают в масках и им постоянно измеряют температуру. Эти сведения зафиксированы в специальном журнале по термометрии.
«С момента начала пандемии наше заведение работало только на доставку. Сейчас мы очень рады тому, что можем открыться. Для соблюдения мер безопасности руководство ресторана закупило маски, перчатки, современный бесконтактный термометр, антисептики и другие необходимые принадлежности», — подчеркнула Маргарита Шабанова.
Еще одна проверка прошла на улице Русской, здесь специалисты осмотрели ресторан паназиатской кухни Lao Ban. Здесь также нарушений не было выявлено. А для соблюдения социальной дистанции рассаживать гостей будут рассаживать через один стол. Как отметил начальник отдела по координации исполнения административного законодательства и взаимодействия с органами власти Андрей Гончаров, для этого рестораторам даже не понадобилось выносить из зала мебель. Часть столов и стульев пометили наклейками, запрещающими занимать места рядом.
«Мы регулярно проводим проверку заведений, которые во время действия режима повышенной готовности возобновляют свою деятельность. При этом все должны соблюдать установленные Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологические требования не только на момент открытия, но и во время работы с посетителями», — подытожил Андрей Гончаров.
Отметим, что во Владивостоке за соблюдением действующих санитарно-эпидемиологических требований следят 17 административных комиссии. Рейды проходят ежедневно в разных районах города. В случае выявления нарушений кафе или ресторан могут быть закрыты для посещения.