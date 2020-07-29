Звонят с правильных номеров: «прокуроры» из Приморья пугают и требуют кое-что купить

Posted 29 июля 2020, 07:16
Published 29 июля 2020, 07:16
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как рассказали в самой прокуратуре, активизировались мошенники на территории Партизанского ГО и Хасанского района Приморья. Местным жителям звонят неизвестные, представляются прокурорскими работниками и сообщают, что скоро придут в то или иное учреждение с проверкой.
Неизвестные каждый раз отмечают, что для их «встречи» нужно будет приобрести определённые товары, а также перевести деньги по номеру телефона.
В ведомстве подчеркнули, что злоумышленники звонят с «правильного» номера прокуратуры, используя для обмана специальные программы. Таким образом, их жертва действительно видит во входящих настоящий номер прокурорских органов.
В прокуратуре отметили, что такой номер не должен сбивать приморцев с толка. В случае подобных звонков рекомендуется без объяснений положить трубку и перезвонить в ведомство. Уточнить информацию о проведении прокуратурой каких-либо проверок можно по телефонам прокуратуры края 8 (423) 240-62-04, (423) 240-31-38, (423) или по телефонам территориальных прокуратур.