Звонят с правильных номеров: «прокуроры» из Приморья пугают и требуют кое-что купить

В прокуратуре отметили, что такой номер не должен сбивать приморцев с толка. В случае подобных звонков рекомендуется без объяснений положить трубку и перезвонить в ведомство. Уточнить информацию о проведении прокуратурой каких-либо проверок можно по телефонам прокуратуры края 8 (423) 240-62-04, (423) 240-31-38, (423) или по телефонам территориальных прокуратур.