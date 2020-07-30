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Posted 30 июля 2020, 07:24

Published 30 июля 2020, 07:24

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

«Как банда, на всех кидаются» — приморцы боятся ходить в местный супермаркет

«Как банда, на всех кидаются» — приморцы боятся ходить в местный супермаркет

30 июля 2020, 07:24
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Собаки
Житель Арсеньева опубликовал в социальных сетях пост о стае бездомных собак, которая мешает местным жителям.

Как пишет подписчик в блоге arstv, стая псов обитает на Калининской возле супермаркета ОК.

«Подходить к магазину страшно! Эта шайка кидается на прохожих, выбегает на проезжую часть прямо под колеса машин, ни ходить, ни ездить спокойно нельзя!», — пишет автор поста.

В блоге отметили, что в Арсеньеве пока нет действующего механизма борьбы с бездомными стаями, так как на торги по организации приюта для животных пока не находится желающих. Несмотря на то, что размеры выделяемых краем средств на организацию приюта неоднократно повышались, эта сфера по-прежнему остается невостребованной у бизнеса.

Разумеется, в городе есть и волонтеры, которые отлавливают и стерилизуют уличных псов, а некоторых даже пристраивают в хорошие руки. Однако энтузиастов, готовых заниматься этим на постоянной основе, по-прежнему нет.

«Это все от того, что кто-то просто заводит себе игрушку, а как щенок вырастает, так становится не нужным и идет на улицу. Плодится там — и в итоге выходит вот это»;

«Самое страшное то, что половина этих собак брошены людьми. Сначала заводят, а потом выкидывают. А администрация разбирайся»;

«Очень боюсь этих собак. С детьми даже улицу эту стараемся стороной обходить, не гулять там».

Между тем, в начале июля правительство Приморья объявило конкурс среди некоммерческих организаций на создание приютов для бездомных животных. Общий объём грантовых средств, выделяемых из бюджета — более 26 миллионов рублей, получить их смогут 6 НКО. Цель — создание приютов для безнадзорных животных в муниципалитетах Приморья.

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#Новости#Общество#Собаки
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