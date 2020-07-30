«Как банда, на всех кидаются» — приморцы боятся ходить в местный супермаркет

В блоге отметили, что в Арсеньеве пока нет действующего механизма борьбы с бездомными стаями, так как на торги по организации приюта для животных пока не находится желающих. Несмотря на то, что размеры выделяемых краем средств на организацию приюта неоднократно повышались, эта сфера по-прежнему остается невостребованной у бизнеса.