Начинающих специалистов поддержат деньгами в Приморье

Господдержку смогут получить выпускники училищ, техникумов, колледжей и вузов, которые пройдут конкурс в 2020–2023 годах. Чтобы получить средства молодому специалисту нужно трудоустроиться в течение 6 месяцев после участия в конкурсе на должность, включенную в перечень социально и экономически значимых для края вакансий.