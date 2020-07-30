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Posted 30 июля 2020, 06:09

Published 30 июля 2020, 06:09

Modified 16 августа 2022, 19:42

Updated 16 августа 2022, 19:42

Начинающих специалистов поддержат деньгами в Приморье

Начинающих специалистов поддержат деньгами в Приморье

30 июля 2020, 06:09
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Выплаты
В краевой закон «О молодёжной политике» внесены поправки, которые позволят решить проблему нехватки кадров в приоритетных для экономики региона отраслях и обеспечат меры поддержки молодым специалистам.

Государственная поддержка будет оказана специалистам в течение первого года их работы. Если сотруднику предоставлено служебное жильё, размер ежемесячной выплаты составит 12 тысяч рублей. Если такого жилья нет, специалист будет получать 22 тысячи.

Господдержку смогут получить выпускники училищ, техникумов, колледжей и вузов, которые пройдут конкурс в 2020–2023 годах. Чтобы получить средства молодому специалисту нужно трудоустроиться в течение 6 месяцев после участия в конкурсе на должность, включенную в перечень социально и экономически значимых для края вакансий.

Список должностей будет формироваться ежегодно до начала конкурса.

«Планируется, что предоставление новой меры поддержки начнется с 1 октября нынешнего года», — уточнили в приморском департаменте по делам молодежи.

Инициатива должна помочь развитию у молодежи трудовой мотивации и высокой деловой активности. Также меры должны способствовать закреплению новых кадров в регионе.

Законопроект поддержан в трёх чтениях и может быть внесён на обсуждение уже в июльскую сессию приморского Законодательного собрания.

При одобрении, инициатива будет реализована в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края».

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