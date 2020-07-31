1,5 тысячи приморцев оформили льготный проезд

Posted 31 июля 2020, 07:44
Published 31 июля 2020, 07:44
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Выплату оформили уже 1 444 жителя края.
«В августе им на карты поступит 300 рублей. Такая же сумма поступила в июле тем, кто подал заявление ранее. С сентября средства на карту будут перечисляться в размере фактически истраченных льготником денег на проезд. То есть в сентябре выплата поступит в размере средств, истраченных в июле, в октябре покроет расходы августа. И так далее», — рассказали в правительстве региона.
Транспортная выплата на карту «Приморец» положена краевым льготникам: ветеранам труда, детям войны, инвалидам, труженикам тыла и другим пенсионерам в возрасте старше 70 лет. Выплаты покроют 100% расходов на общественный транспорт.
Оформить выплаты можно, подав заявление в МФЦ или в Социальный портал Приморского края.
«Если льготник еще не получил карту, то ему следует обратиться в один из банков. Там же примут заявление на транспортную выплату по карте», — уточнили специалисты.
В то же время, льготники могут продолжить получать компенсации и по разовым билетам.
Совокупный размер компенсаций для льготных категорий граждан будет не более 20 тысяч рублей и не более 30 тысяч для жителей крайнего Севера.
Социальные выплаты и компенсации реализуются в регионе при поддержке государственной программы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы.