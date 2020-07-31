1,5 тысячи приморцев оформили льготный проезд

«В августе им на карты поступит 300 рублей. Такая же сумма поступила в июле тем, кто подал заявление ранее. С сентября средства на карту будут перечисляться в размере фактически истраченных льготником денег на проезд. То есть в сентябре выплата поступит в размере средств, истраченных в июле, в октябре покроет расходы августа. И так далее», — рассказали в правительстве региона.