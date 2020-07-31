vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 31 июля 2020, 07:44

Published 31 июля 2020, 07:44

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

1,5 тысячи приморцев оформили льготный проезд

1,5 тысячи приморцев оформили льготный проезд

31 июля 2020, 07:44
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Льготы
Пенсионеры и льготники Приморья могут оформить карту «Приморец» для проезда в транспорте. По ней положены 300 рублей, которые позволят гражданам проехать 10 раз в месяц бесплатно.

Выплату оформили уже 1 444 жителя края.

«В августе им на карты поступит 300 рублей. Такая же сумма поступила в июле тем, кто подал заявление ранее. С сентября средства на карту будут перечисляться в размере фактически истраченных льготником денег на проезд. То есть в сентябре выплата поступит в размере средств, истраченных в июле, в октябре покроет расходы августа. И так далее», — рассказали в правительстве региона.

Транспортная выплата на карту «Приморец» положена краевым льготникам: ветеранам труда, детям войны, инвалидам, труженикам тыла и другим пенсионерам в возрасте старше 70 лет. Выплаты покроют 100% расходов на общественный транспорт.

Оформить выплаты можно, подав заявление в МФЦ или в Социальный портал Приморского края.

«Если льготник еще не получил карту, то ему следует обратиться в один из банков. Там же примут заявление на транспортную выплату по карте», — уточнили специалисты.

В то же время, льготники могут продолжить получать компенсации и по разовым билетам.

Совокупный размер компенсаций для льготных категорий граждан будет не более 20 тысяч рублей и не более 30 тысяч для жителей крайнего Севера.

Социальные выплаты и компенсации реализуются в регионе при поддержке государственной программы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

Материалы по теме
Военных пенсионеров вернули в списки на выплатуВ Приморье продолжается выплата адресной социальной помощи пенсионерам
#Новости#Общество#Транспорт#Льготы#Пенсия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика