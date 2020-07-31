Более 40% приморцев в этом году получат прививки от гриппа, а может, и от COVID-19

Министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко на недавнем заседании оперативного штаба под руководством Губернатора Олега Кожемяко отметила, что в этом году медики готовятся к особо непростой эпидемиологической ситуации, когда к «привычным» сезонным инфекциям может присоединяться коронавирус. При этом вполне вероятно, что простая сезонная прививка от гриппа поможет предотвратить такой «микс» заболеваний. Есть также вероятность, что осенью в Россию придут новые вирусы гриппа, от которых в предыдущие годы не прививали.