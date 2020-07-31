Более 40% приморцев в этом году получат прививки от гриппа, а может, и от COVID-19

Posted 31 июля 2020, 06:53
Published 31 июля 2020, 06:53
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Врачи готовы привить от гриппа более 40% населения края — это примерно 800 тысяч человек, включая около 300 тысяч детей. Традиционно на бесплатную вакцинацию могут рассчитывать педагоги и учащиеся, работники сферы здравоохранения, торговли, общепита, транспорта, дети в возрасте от 6 месяцев, студенты, пенсионеры, призывники. Заведующая краевым центром вакцинопрофилактики Евгения Воробьева сообщила, что в ходе нынешней прививочной кампании получить бесплатную прививку от гриппа отечественной вакциной смогут все желающие.
Министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко на недавнем заседании оперативного штаба под руководством Губернатора Олега Кожемяко отметила, что в этом году медики готовятся к особо непростой эпидемиологической ситуации, когда к «привычным» сезонным инфекциям может присоединяться коронавирус. При этом вполне вероятно, что простая сезонная прививка от гриппа поможет предотвратить такой «микс» заболеваний. Есть также вероятность, что осенью в Россию придут новые вирусы гриппа, от которых в предыдущие годы не прививали.
Прививочная кампания в Приморье будет проводиться в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы.