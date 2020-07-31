«Новая высотка под моим окном»: во Владивостоке опять расцветает точечная застройка

Также в городе даны разрешения на возвердение множества объектов производственно-торгового назначения, складских административных помещений, гаражей и мастерских и объектов общепита. Есть также некий, довольно загадочный «…объект природно-познавательного туризма для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой по ул. Маковского, 139а, город Владивосток» на который получило разрешение ООО «Гелиопарк групп» (директор Михаил Биданец). Примечательно, что эта организация получила разрешение на строительство в шикарном месте между Первой и Второй улицами в самой середине района станции Океанской, в «зеленой зоне» частной застройки 30 мая 2019 года. А 17 июня 2019 года ООО «Гелиопарк групп» официально ликвидировано с соответствующей записью в ЕГРЮЛ. Впрочем, в активе у бизнесена Биданца М.С. остались еще четыре компании, так что есть шанс достроить и предъявить миру загадочный туристический объект.