«Новая высотка под моим окном»: во Владивостоке опять расцветает точечная застройка

Posted 31 июля 2020, 06:26
Published 31 июля 2020, 06:26
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Квартал или точка?
Председатель совета саморегулируемой организации «Альянс строителей Приморья» Сергей Федоренко отметил, что уплотнительная застройка это современный подход, в отличие от советского строительства районами.
«По пути уплотнительной застройки идут все современные города. Можно конечно застраивать пригород микрорайонами, но это не лучший выход. Например, можно застроить Седанку или Трудовое и напрочь парализовать движение на Второй речке, а заодно и половину города. Путь застройки кварталами — это ошибка. Есть решение застраивать кварталами центр города, но для этого нужно принятие закона о реновации. Сейчас приморские власти, как и руководители других субъектов ждут принятия этого закона», — сказал Сергей Федоренко.
При этом точечная застройка во Владивостоке неразрывно связана с возмущением жителей окрестных домов. Из-за неожиданно выросшего небоскрёба страдают не только виды из окна, но и дорожный траффик, зоны парковки, зелёные насаждения. Неожиданный наплыв переживают и без того переполненные школы и детские сады. Закон о реновации и застройка центра кварталами вполне может помочь Владивостоку — городу со «сложной картой» развиться по собственному маршруту — красиво и современно. Но, как и любой другой законодательный акт, этот — палка о двух концах, где на одном конце застройщики с чемоданами денег, а на другом люди со штампами прописки в паспортах.
Развитие города или бизнес?
Варианты проектов развития Владивостока, как административного центра Дальневосточного федерального округа, рассматриваются и изучаются на самых разных уровнях: от обывательских до экспертных, их обсуждают в различных форматах чиновники, урбанисты и архитекторы с отдельными проектами, предпринимательское сообщество — рассматривающее перспективы развития агломерации города Владивостока вместе с Артемом, Шкотовским и Надеждинским районами. И с целью уточнения наиболее реальных планов ближайшего будущего «Восток-Медиа» обратилось с запросом в администрацию Владивостока — что, где и кому уже разрешено строить?
Мэрия ответила, что за истекший год поступило 709 заявлений о выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства. По информации муниципалитета, в 2019 году администрацией города Владивостока выдано 131 разрешение на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства. В выдаче разрешений отказано 134 компаниям.
Наибольшее количество заявлений о выдаче разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, судя по бумагам, на территории Владивостокского городского округа поступило от ООО «Восточный Луч», ООО «Жилкапинвест», ООО СЗ «Ремстройцентр», ООО «Рубеж-ДВ», ООО «Продукт — трейд», ЖСК «Остров», ООО «Капитал-ДВ», ООО «Мега» и ООО СЗ «Патрокл». Это самые большие городские застройщики и к ним стоит присмотреться получше.
Кто ставит «свечки» на карте города
Так, компания «Восточный луч» получила в декабре 2019 года разрешения на строительство дома № 10 и автопарковки в комплексе Снеговая Падь, где проходит уже 11 этап строительства. В прошлом году эта компания, по информации базы данных СПАРК-Интерфакс, заработала 84 746 000 рублей. В её рядах трудятся более сорока человек. Отметим, что у «Восточного луча» есть незакрытые исполнительные производства по базе судебных приставов и обременения долей уставного капитала всех трёх владельцев.
ООО СЗ «Жилкапинвест» продлены разрешения на стройку многоквартирных домов в районе улицы Ватутина, 4, в микрорайоне 71-6, где строится дом N 33 с закрытой стоянкой на 175 машиномест, а также три разрешения на строительство в районе улицы Нейбута, 17 на участке с кадастровым номером 25:28:010041:135 где разместятся по плану многоуровневая стоянка, жилой дом корпус 8 и корпуса 3, 5, 6, 7, 9, и 10 с автопарковками — все эти объекты внесены в Генплан города Владивостока. Отметим, что юристам компании довольно часто приходится посещать судебные заседания. Компания судится сразу с несколькими подрядчиками и, попутно, пытается взыскать 16 380 476 рублей с министерства имущественных и земельных отношений Приморского края.
ООО «Специализированный застройщик Ремстройцентр» по разрешению от августа 2019 года строит многоквартирный жилой дом в районе улицы Каплунова, 8. Согласно информации базы данных СПАРК-Интерфакс, этот застройщик имеет в штате всего одного человека и заработал за 2019 год минус три тысячи рублей. Кроме того, 33% компании принадлежат ООО «РСЦ». Операции по счетам этой компании были приостановлены ИФНС по Первомайскому району Владивостока.
В списке разрешённых строек есть и малоизвестные проекты, например, у Фонда проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие» (Москва) с его филиалом по Океанскому проспекту, 17. Там намереваются возводить целый Театрально-образовательный комплекс, с Хореографической академией и ее учебными корпусами на 600 студентов и 300 преподавателей и отдельно на 250 студентов, а также со средней музыкальной школой на 360 студентов и 200 преподавателей, а к ней впридачу образовательный центр со столовой и бассейном на 550 мест. В этот комплекс также входят общежитие (600 мест), интернат (250 мест) и Высшая школа театрального и музыкально искусства с двумя общежитиями 300 и 250 человек и учебным корпусом.
Не многоэтажками едиными
Также в городе даны разрешения на возвердение множества объектов производственно-торгового назначения, складских административных помещений, гаражей и мастерских и объектов общепита. Есть также некий, довольно загадочный «…объект природно-познавательного туризма для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой по ул. Маковского, 139а, город Владивосток» на который получило разрешение ООО «Гелиопарк групп» (директор Михаил Биданец). Примечательно, что эта организация получила разрешение на строительство в шикарном месте между Первой и Второй улицами в самой середине района станции Океанской, в «зеленой зоне» частной застройки 30 мая 2019 года. А 17 июня 2019 года ООО «Гелиопарк групп» официально ликвидировано с соответствующей записью в ЕГРЮЛ. Впрочем, в активе у бизнесена Биданца М.С. остались еще четыре компании, так что есть шанс достроить и предъявить миру загадочный туристический объект.
В целом перечень выданных в прошлом году разрешений на строительство от администрации города Владивостока выглядит более вменяемым, чем, например, распределение городских земель по целевому назначению в 2007 году «под занавес» деятельности администрации мэра Николаева, где земли резервировали под вставки деревянных скульптур и для наблюдения за звездным небом. Остается лишь дождаться и увидеть насколько объекты по мере готовности буде соответствовать разрешительной документации.
Автор текста: Виктор Булавинцев.