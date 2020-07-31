Одно огорчение: синоптики уточнили прогноз на первые выходные августа

Posted 31 июля 2020, 06:09
Published 31 июля 2020, 06:09
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Так, синоптики отметили, что в течение двух дней по краю пройдут дожди разной степени интенсивности. В отдельных районах ожидаются ливни с серьёзными грозами — ветер в этой местности также будет достаточно сильным и порывистым.
При этом температура воздуха кардинально не поменяется. Так, в континентальной части края сохранится жара — от 25 до 32 градусов. На побережье установится прохлада — от 18 до 24 градусов. Ожидается туман, местами морось.
В пятницу погода во Владивостоке достаточно теплая и солнечная — воздух местами прогрелся до 25-27 градусов. Однако, в выходные будет довольно облачно — возможны туман и морось.
В воскресенье будет ветрено, местами возможен дождь. Сильных температурных изменений не ожидается.