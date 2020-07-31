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Posted 31 июля 2020, 06:09

Published 31 июля 2020, 06:09

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Одно огорчение: синоптики уточнили прогноз на первые выходные августа

Одно огорчение: синоптики уточнили прогноз на первые выходные августа

31 июля 2020, 06:09
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Погода
Первые выходные августа — 1 и 2 дни месяца — обещают быть крайне неустойчивыми, погода в эти дни будет переменчива.

Так, синоптики отметили, что в течение двух дней по краю пройдут дожди разной степени интенсивности. В отдельных районах ожидаются ливни с серьёзными грозами — ветер в этой местности также будет достаточно сильным и порывистым.

При этом температура воздуха кардинально не поменяется. Так, в континентальной части края сохранится жара — от 25 до 32 градусов. На побережье установится прохлада — от 18 до 24 градусов. Ожидается туман, местами морось.

В пятницу погода во Владивостоке достаточно теплая и солнечная — воздух местами прогрелся до 25-27 градусов. Однако, в выходные будет довольно облачно — возможны туман и морось.

В воскресенье будет ветрено, местами возможен дождь. Сильных температурных изменений не ожидается.

#Новости#Общество#Погода
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