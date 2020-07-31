В рамках форума «Восток» пройдёт грантовый конкурс «Росмолодёжи»

Posted 31 июля 2020, 01:46
Published 31 июля 2020, 01:46
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В частности Елена Томчук отметила, что форум «Восток» проводится по поручению президента России и основывается на национальной программе развития Дальнего Востока до 2025 года. Она также подчеркнула, что в рамках форума «Восток» пройдет грантовый конкурс «Росмолодёжи».
«В нём примут участие не только участники форума. Мы как всегда надеемся на хороший результат — в прошлом году приморские ребята получили самую большую сумму грантовой поддержки. В этом году у ребят есть все возможности», — сообщила Елена Томчук.
Директор департамента по делам молодежи сообщила, что целью форума является повышение качества жизни на территории Дальневосточного федерального округа, привлечение и закрепление молодежи на Дальнем Востоке. Это площадка, где собираются инициативные молодые люди со всей страны с проектами, направленными на развитие Приморского края. Лучшие инициативы поддержат на Грантовом конкурсе молодежных инициатив Росмолодежи.
Отметим, что проведение различных форумов и активностей, направленных на развитие Приморского края, стало возможным благодаря государственной программе ««Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы.