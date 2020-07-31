Заключить социальные контракты малоимущие жители Находки могут в трёх учреждениях

Социальный контракт может заключить человек, чей доход не достигает величины прожиточного минимума. Это — временная мера помощи, рассчитанная на год, она даёт человеку возможность справиться с жизненными сложностями в период поиска более доходной вакансии. Средства на социальное пособие предусмотрены федеральным бюджетом. В Находке подать документы для заключения социальных контрактов можно в любом из трёх видов госучреждений: подразделениях краевого Центра социальной поддержки населения, МФЦ и муниципальном Центре занятости. Недавно состоялось заседание трёхсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений, где прозвучало решение рекомендовать работодателям уточнить доходы семей своих сотрудников и в случае, если работники получают меньше прожиточного минимума — рассказать им о возможности получения финансовой поддержки от государства.