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Posted 31 июля 2020, 04:30

Published 31 июля 2020, 04:30

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Тематическое фото

Заключить социальные контракты малоимущие жители Находки могут в трёх учреждениях

31 июля 2020, 04:30
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
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Трудоустройство
Заключение социальных контрактов с государством — один из видов материальной помощи, которую население может получить в рамках государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы. В Находке с начала года ею воспользовались уже 56 человек.

Социальный контракт может заключить человек, чей доход не достигает величины прожиточного минимума. Это — временная мера помощи, рассчитанная на год, она даёт человеку возможность справиться с жизненными сложностями в период поиска более доходной вакансии. Средства на социальное пособие предусмотрены федеральным бюджетом. В Находке подать документы для заключения социальных контрактов можно в любом из трёх видов госучреждений: подразделениях краевого Центра социальной поддержки населения, МФЦ и муниципальном Центре занятости. Недавно состоялось заседание трёхсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений, где прозвучало решение рекомендовать работодателям уточнить доходы семей своих сотрудников и в случае, если работники получают меньше прожиточного минимума — рассказать им о возможности получения финансовой поддержки от государства.

Социальный контракт можно заключить по нескольким направлениям: пройти бесплатное обучение на курсах с выплатой стипендии около 14 тысяч рублей и затем трудоустроиться; зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя — на это выделяется до 250000 рублей; согласиться на предложенную вакансию центра занятости с ежемесячной доплатой из краевого бюджета в размере 13958 рублей на протяжении года.

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#Новости#Общество#Находка#Трудоустройство
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