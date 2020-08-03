ДТП на трассе в Приморье спровоцировало бесконечную пробку

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на подъёме с Баляева в сторону Зелёного угла во Владивостоке произошло серьёзное ДТП с участием трёх дорогих внедорожников. На этом месте, по словам очевидцев, также очень быстро образовалась серьёзная пробка.