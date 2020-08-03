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Posted 3 августа 2020, 00:08

Published 3 августа 2020, 00:08

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

ДТП на трассе в Приморье спровоцировало бесконечную пробку

3 августа 2020, 00:08
Сюжет
Происшествие
На трассе возле посёлка Мирный Надеждинского района Приморья произошло небольшое, но серьезное для дорожного движения ДТП.

Водитель малолитражки врезался во внедорожник, от чего тот пролетел и врезался во впереди идущий автомобиль. По словам очевидцев, авария спровоцировала серьезнейшую пробку.

Фото с места ДТП очевидцы выложили в паблике «Экипажи ДПС».

«Ехала там мимо, пробка в сторону Владивостока просто бесконечная была»;

«Ой, таких ДТП — по сотне за день, было бы что выкладывать прям уж так»;

«Да, у меня знакомые до ночи с этого направления выбирались потом».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на подъёме с Баляева в сторону Зелёного угла во Владивостоке произошло серьёзное ДТП с участием трёх дорогих внедорожников. На этом месте, по словам очевидцев, также очень быстро образовалась серьёзная пробка.

#Новости#Происшествие#ДТП
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