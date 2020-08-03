ДТП на трассе в Приморье спровоцировало бесконечную пробку

Posted 3 августа 2020, 00:08
Published 3 августа 2020, 00:08
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
Водитель малолитражки врезался во внедорожник, от чего тот пролетел и врезался во впереди идущий автомобиль. По словам очевидцев, авария спровоцировала серьезнейшую пробку.
Фото с места ДТП очевидцы выложили в паблике «Экипажи ДПС».
«Ехала там мимо, пробка в сторону Владивостока просто бесконечная была»;
«Ой, таких ДТП — по сотне за день, было бы что выкладывать прям уж так»;
«Да, у меня знакомые до ночи с этого направления выбирались потом».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на подъёме с Баляева в сторону Зелёного угла во Владивостоке произошло серьёзное ДТП с участием трёх дорогих внедорожников. На этом месте, по словам очевидцев, также очень быстро образовалась серьёзная пробка.