Пробка в обе стороны: серьезное ДТП с такси заблокировало проезд во Владивостоке

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Такси попало в ДТП в районе Выселковой во Владивостоке. Подробности происшествия и другие участники аварии пока не известны. Однако на дорожном движении инцидент отразился — пробка.

Видео с места происшествия разместили очевидцы в паблике «Экипажи ДПС». Комментаторы тут же высказали свое мнение — в основном, по поводу мастерства таксистов приморской столицы. «С двух сторон? А что же тогда „народный корреспондент“ спокойно едет?»; «Как всегда такси отличилось. Не пора ли уже разогнать этот «гараж-монтаж»?; «Уф, хорошо, что я раньше это место проскочил»; «Эти такси уже самоликвидируются, походу». Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как на улице Южно-уральская во Владивостоке произошло довольно серьезное ДТП с переворотом. В результате перевернулось такси Honda Fit.