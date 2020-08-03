Пробка в обе стороны: серьезное ДТП с такси заблокировало проезд во Владивостоке

Posted 3 августа 2020, 03:08
Published 3 августа 2020, 03:08
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Видео с места происшествия разместили очевидцы в паблике «Экипажи ДПС».
Комментаторы тут же высказали свое мнение — в основном, по поводу мастерства таксистов приморской столицы.
«С двух сторон? А что же тогда „народный корреспондент“ спокойно едет?»;
«Как всегда такси отличилось. Не пора ли уже разогнать этот «гараж-монтаж»?;
«Уф, хорошо, что я раньше это место проскочил»;
«Эти такси уже самоликвидируются, походу».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как на улице Южно-уральская во Владивостоке произошло довольно серьезное ДТП с переворотом. В результате перевернулось такси Honda Fit.