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Posted 3 августа 2020, 03:08

Published 3 августа 2020, 03:08

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Пробка в обе стороны: серьезное ДТП с такси заблокировало проезд во Владивостоке

3 августа 2020, 03:08
Сюжет
Происшествие
Такси попало в ДТП в районе Выселковой во Владивостоке. Подробности происшествия и другие участники аварии пока не известны. Однако на дорожном движении инцидент отразился — пробка.

Видео с места происшествия разместили очевидцы в паблике «Экипажи ДПС».

Комментаторы тут же высказали свое мнение — в основном, по поводу мастерства таксистов приморской столицы.

«С двух сторон? А что же тогда „народный корреспондент“ спокойно едет?»;

«Как всегда такси отличилось. Не пора ли уже разогнать этот «гараж-монтаж»?;

«Уф, хорошо, что я раньше это место проскочил»;

«Эти такси уже самоликвидируются, походу».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как на улице Южно-уральская во Владивостоке произошло довольно серьезное ДТП с переворотом. В результате перевернулось такси Honda Fit.

#Новости#Владивосток#Происшествие#ДТП
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