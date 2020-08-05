Акселератор поможет приморцам узнать, как социальные проекты могут приносить прибыль

Posted 5 августа 2020, 04:54
Published 5 августа 2020, 04:54
Modified 14 декабря 2023, 16:04
Updated 14 декабря 2023, 16:04
Длительность программы — 2 месяца, в течение этого времени участники будут разрабатывать собственные бизнес-проекты социальной направленности — такими можно считать частные детские сады, творческие мастерские, просветительские лекции и тому подобные идеи. Руководить построением проекта в очном и заочном форматах будут федеральные эксперты. Они научат предпринимателей оптимизировать затраты, искать клиентов и партнёров, понимать способы получения прибыли и искать новые направления развития проектов.
Социальное предпринимательство — относительно новое понятие в российской деловой сфере. Оно означает, что во главу угла ставится не получение прибыли, а полезный социальный эффект. В крае составляется реестр социальных предпринимателей, центр «Мой бизнес» консультирует приморцев, какую выгоду может принести вхождение в этот реестр и что для этого нужно сделать. Руководитель Центра инноваций социальной сферы (подразделение центра «Мой бизнес») Ольга Кудинова сообщила, что на сегодняшний день в Приморье зарегистрировано уже более 70 социальных предприятий.
Центр «Мой бизнес» запускает социальный акселератор во второй раз. В прошлом году его участниками стали 15 предпринимателей из разных городов Приморья. Выпускники первого акселератора активно ведут и развивают свой социальный проект. Участница первых тренингов, руководитель центра социального обслуживания «Близкие Люди» Ксения Кузьменко оценила приобретённые навыки как очень нужные.
Подать заявку в акселератор можно на сайте.Консультацию и дополнительную информацию можно получить в Центре «Мой бизнес» по телефону: 8 (423) 279-59-09. Центр был создан в рамках государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020–2027 годы.