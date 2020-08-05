Акселератор поможет приморцам узнать, как социальные проекты могут приносить прибыль

Социальное предпринимательство — относительно новое понятие в российской деловой сфере. Оно означает, что во главу угла ставится не получение прибыли, а полезный социальный эффект. В крае составляется реестр социальных предпринимателей, центр «Мой бизнес» консультирует приморцев, какую выгоду может принести вхождение в этот реестр и что для этого нужно сделать. Руководитель Центра инноваций социальной сферы (подразделение центра «Мой бизнес») Ольга Кудинова сообщила, что на сегодняшний день в Приморье зарегистрировано уже более 70 социальных предприятий.