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Posted 5 августа 2020, 04:54

Published 5 августа 2020, 04:54

Modified 14 декабря 2023, 16:04

Updated 14 декабря 2023, 16:04

Тематическое фото

Акселератор поможет приморцам узнать, как социальные проекты могут приносить прибыль

5 августа 2020, 04:54
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Предприниматели
Приморцы, желающие стать социальными предпринимателями, могут получить много полезных сведений на занятиях акселератора для бизнеса «Социальные инновации». Программа стартует 7 сентября, а сбор заявок продлится до 30 августа. Акселератор будет бесплатным для слушателей, но количество мест ограничено.

Длительность программы — 2 месяца, в течение этого времени участники будут разрабатывать собственные бизнес-проекты социальной направленности — такими можно считать частные детские сады, творческие мастерские, просветительские лекции и тому подобные идеи. Руководить построением проекта в очном и заочном форматах будут федеральные эксперты. Они научат предпринимателей оптимизировать затраты, искать клиентов и партнёров, понимать способы получения прибыли и искать новые направления развития проектов.

Социальное предпринимательство — относительно новое понятие в российской деловой сфере. Оно означает, что во главу угла ставится не получение прибыли, а полезный социальный эффект. В крае составляется реестр социальных предпринимателей, центр «Мой бизнес» консультирует приморцев, какую выгоду может принести вхождение в этот реестр и что для этого нужно сделать. Руководитель Центра инноваций социальной сферы (подразделение центра «Мой бизнес») Ольга Кудинова сообщила, что на сегодняшний день в Приморье зарегистрировано уже более 70 социальных предприятий.

Центр «Мой бизнес» запускает социальный акселератор во второй раз. В прошлом году его участниками стали 15 предпринимателей из разных городов Приморья. Выпускники первого акселератора активно ведут и развивают свой социальный проект. Участница первых тренингов, руководитель центра социального обслуживания «Близкие Люди» Ксения Кузьменко оценила приобретённые навыки как очень нужные.

Подать заявку в акселератор можно на сайте.Консультацию и дополнительную информацию можно получить в Центре «Мой бизнес» по телефону: 8 (423) 279-59-09. Центр был создан в рамках государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020–2027 годы.

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