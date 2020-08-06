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Posted 6 августа 2020, 04:52

Published 6 августа 2020, 04:52

Modified 18 февраля, 06:30

Updated 18 февраля, 06:30

В Роспотребназдоре рассказали подробности отравления детей в приморской гостинице

В Роспотребназдоре рассказали подробности отравления детей в приморской гостинице

6 августа 2020, 04:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Происшествие
Руководитель управления Роспотребнадзора в Приморье Татьяна Детковская озвучила подробности отравления детей в приморской гостинице.

По словам специалиста, группа детей отдыхала с родителями в гостиничном комплексе «Восток». Сейчас несовершеннолетние находятся в больнице под присмотром врачей. Сотрудники Роспортребнадзора проводят эпидемиологическое исследование на месте.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что делом об отравлении занялась прокуратура. Произошел инцидент в посёлке Врангель Находкинского городского округа.

После комплексной проверки ведомств будет дана оценка соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Отметим, что в Приморском крае с приходом тепла возникают ситуации, когда в лагерях и местах отдыха массово отравляются продуктами питания.

#Новости#Происшествие#Здоровье
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