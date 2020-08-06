В Роспотребназдоре рассказали подробности отравления детей в приморской гостинице

Posted 6 августа 2020, 04:52
Published 6 августа 2020, 04:52
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
По словам специалиста, группа детей отдыхала с родителями в гостиничном комплексе «Восток». Сейчас несовершеннолетние находятся в больнице под присмотром врачей. Сотрудники Роспортребнадзора проводят эпидемиологическое исследование на месте.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что делом об отравлении занялась прокуратура. Произошел инцидент в посёлке Врангель Находкинского городского округа.
После комплексной проверки ведомств будет дана оценка соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства.
Отметим, что в Приморском крае с приходом тепла возникают ситуации, когда в лагерях и местах отдыха массово отравляются продуктами питания.