Опасная тварь вторглась в дом к жительнице Приморья

Пожилая жительница Находки забила тревогу и позвонила спасателям после того, как к ней в дом заползла змея. Женщина не знала, как выгнать пресмыкающееся из жилища и, более того, боялась за здоровье пятерых внуков, которые гостят у неё на каникулах.

В пресс-службе ДВРПСО сообщили, что спасатели немедленно отправились к женщине. Они успокоили её и детей и зашли в опасную комнату, где, по словам хозяйки, спряталась пугающая тварь. Вскоре спасатели нашли незваную гостью и изловили её. Змея оказалась действительно опасной и ядовитой — дальневосточный щитомордник. Нахальное животное увезли подальше в лес и выпустили вдали от жилых домов. Специалисты отметили, что женщина поступила правильно, обратившись за помощью к специалистам и не пытаясь выгнать змею самостоятельно. Напомним, ранее «Восток-Медиа» писало о жительнице Приморья, на дачном участке которой поселилась пара змей. Женщина спрашивала, как быть и опасно ли такое соседство. Змеями, судя по фото, оказались амурские полозы, безопасные для человека. Материалы по теме «Поселилась пара» — жительница Приморья не может выгнать незваных гостей «Схватили и тащат» — жительница Приморья обрадовалась встрече на дороге