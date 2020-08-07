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Posted 7 августа 2020, 06:11

Published 7 августа 2020, 06:11

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Опасная тварь вторглась в дом к жительнице Приморья

Опасная тварь вторглась в дом к жительнице Приморья

7 августа 2020, 06:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Пожилая жительница Находки забила тревогу и позвонила спасателям после того, как к ней в дом заползла змея. Женщина не знала, как выгнать пресмыкающееся из жилища и, более того, боялась за здоровье пятерых внуков, которые гостят у неё на каникулах.

В пресс-службе ДВРПСО сообщили, что спасатели немедленно отправились к женщине. Они успокоили её и детей и зашли в опасную комнату, где, по словам хозяйки, спряталась пугающая тварь.

Вскоре спасатели нашли незваную гостью и изловили её. Змея оказалась действительно опасной и ядовитой — дальневосточный щитомордник. Нахальное животное увезли подальше в лес и выпустили вдали от жилых домов.

Специалисты отметили, что женщина поступила правильно, обратившись за помощью к специалистам и не пытаясь выгнать змею самостоятельно.

Напомним, ранее «Восток-Медиа» писало о жительнице Приморья, на дачном участке которой поселилась пара змей. Женщина спрашивала, как быть и опасно ли такое соседство. Змеями, судя по фото, оказались амурские полозы, безопасные для человека.

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