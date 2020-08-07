Опасная тварь вторглась в дом к жительнице Приморья

Posted 7 августа 2020, 06:11
Published 7 августа 2020, 06:11
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В пресс-службе ДВРПСО сообщили, что спасатели немедленно отправились к женщине. Они успокоили её и детей и зашли в опасную комнату, где, по словам хозяйки, спряталась пугающая тварь.
Вскоре спасатели нашли незваную гостью и изловили её. Змея оказалась действительно опасной и ядовитой — дальневосточный щитомордник. Нахальное животное увезли подальше в лес и выпустили вдали от жилых домов.
Специалисты отметили, что женщина поступила правильно, обратившись за помощью к специалистам и не пытаясь выгнать змею самостоятельно.
Напомним, ранее «Восток-Медиа» писало о жительнице Приморья, на дачном участке которой поселилась пара змей. Женщина спрашивала, как быть и опасно ли такое соседство. Змеями, судя по фото, оказались амурские полозы, безопасные для человека.