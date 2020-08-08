Картина дня в Приморье: коронавирус в «Океане», диагноз мэра Артёма и кражи на пляжах

У нескольких вожатых в ВДЦ «Океан» подтвердили диагноз «коронавирус». Ранее никто из них не подозревал о заболевании – оно проходило в бессимптомной форме. В связи с этим руководство центра приняло решение о переносе старта второй смены с 8 августа на более поздние сроки.