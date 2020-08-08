Картина дня в Приморье: коронавирус в «Океане», диагноз мэра Артёма и кражи на пляжах

Posted 8 августа 2020, 11:43
Published 8 августа 2020, 11:43
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Коронавирус в «Океане»
У нескольких вожатых в ВДЦ «Океан» подтвердили диагноз «коронавирус». Ранее никто из них не подозревал о заболевании – оно проходило в бессимптомной форме. В связи с этим руководство центра приняло решение о переносе старта второй смены с 8 августа на более поздние сроки.
Коронавирус у приморского мэра
Глава Артёма Вячеслав Квон также заразился коронавирусом. По последним данным, заболел он после контакта с инфицированным. Отмечается, что со вторника мэр находился на самоизоляции. Сейчас, когда диагноз официально подтвердился, Квон ушёл на больничный.
Кражи на пляжах
В Приморье участились случаи краж на популярных пляжах. Это связано с большим количеством отдыхающих. Так, в посёлке Ливадия под Находкой у девушки похитили телефон стоимостью 120 тысяч рублей.