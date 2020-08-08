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Posted 8 августа 2020, 11:43

Published 8 августа 2020, 11:43

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Картина дня в Приморье: коронавирус в «Океане», диагноз мэра Артёма и кражи на пляжах

Картина дня в Приморье: коронавирус в «Океане», диагноз мэра Артёма и кражи на пляжах

8 августа 2020, 11:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Cамые заметные события субботы, 8 августа – в обзоре «Восток-Медиа»

Коронавирус в «Океане»

У нескольких вожатых в ВДЦ «Океан» подтвердили диагноз «коронавирус». Ранее никто из них не подозревал о заболевании – оно проходило в бессимптомной форме. В связи с этим руководство центра приняло решение о переносе старта второй смены с 8 августа на более поздние сроки.

Коронавирус у приморского мэра

Глава Артёма Вячеслав Квон также заразился коронавирусом. По последним данным, заболел он после контакта с инфицированным. Отмечается, что со вторника мэр находился на самоизоляции. Сейчас, когда диагноз официально подтвердился, Квон ушёл на больничный.

Кражи на пляжах

В Приморье участились случаи краж на популярных пляжах. Это связано с большим количеством отдыхающих. Так, в посёлке Ливадия под Находкой у девушки похитили телефон стоимостью 120 тысяч рублей.

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