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Posted 10 августа 2020, 07:39

Published 10 августа 2020, 07:39

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

«Женщины, берегитесь»: приморец облил свою бывшую кислотой на людной улице

«Женщины, берегитесь»: приморец облил свою бывшую кислотой на людной улице

10 августа 2020, 07:39
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
В Арсеньеве на улице Калининская возле ТЦ «Ёлочка» произошёл серьезный инцидент — местный житель облил кислотой женщину.

По словам очевидцев, произошло всё среди бела дня на людной улице. О происшествии рассказала сотрудница аптеки — к ним забежала прохожая и попросила реактивы для нейтрализации химической реакции.

Сама пострадавшая в это время пыталась смыть с лица кислоту водой из лужи. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию — вскоре женщину госпитализировали.

В полиции корреспонденту «Восток-Медиа» подтвердили информацию о случившимся. Специалисты рассказали, что 30-летний мужчина напал на свою бывшую сожительницу, проходя мимо.

«Сотрудниками полиции осуществлен выезд на место происшествия. Полицейские проводят проверку, выясняют обстоятельства происшествия. Реализуются мероприятия, направленные на установление личности и задержание подозреваемого», — добавили в ведомстве.

В городском блоге arstv, где впервые опубликовали информацию, поднялась настоящая паника — поначалу люди терялись в догадках, направленная ли это месть, или в городе орудует маньяк.

«Женщины, берегитесь! Страшно уже из дома выйти!»;

«То людей едят, то кислотой обливают. Город криминальных книг»;

«А камеры показали кого?».

Напомним, что случаи мести экс-возлюбленных не так редки. Так, жительница Приморья совершила ложный донос на бывшего, который поднимал на неё руку. Девушка сообщила об изнасиловании — но это заявление опровергли в ходе расследования.

#Новости#Эксклюзив
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