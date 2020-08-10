«Женщины, берегитесь»: приморец облил свою бывшую кислотой на людной улице

Posted 10 августа 2020, 07:39
Published 10 августа 2020, 07:39
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По словам очевидцев, произошло всё среди бела дня на людной улице. О происшествии рассказала сотрудница аптеки — к ним забежала прохожая и попросила реактивы для нейтрализации химической реакции.
Сама пострадавшая в это время пыталась смыть с лица кислоту водой из лужи. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию — вскоре женщину госпитализировали.
В полиции корреспонденту «Восток-Медиа» подтвердили информацию о случившимся. Специалисты рассказали, что 30-летний мужчина напал на свою бывшую сожительницу, проходя мимо.
«Сотрудниками полиции осуществлен выезд на место происшествия. Полицейские проводят проверку, выясняют обстоятельства происшествия. Реализуются мероприятия, направленные на установление личности и задержание подозреваемого», — добавили в ведомстве.
В городском блоге arstv, где впервые опубликовали информацию, поднялась настоящая паника — поначалу люди терялись в догадках, направленная ли это месть, или в городе орудует маньяк.
«Женщины, берегитесь! Страшно уже из дома выйти!»;
«То людей едят, то кислотой обливают. Город криминальных книг»;
«А камеры показали кого?».
Напомним, что случаи мести экс-возлюбленных не так редки. Так, жительница Приморья совершила ложный донос на бывшего, который поднимал на неё руку. Девушка сообщила об изнасиловании — но это заявление опровергли в ходе расследования.