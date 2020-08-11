Боятся выходить: в Приморье история с облитой кислотой девушкой получила продолжение

Posted 11 августа 2020, 00:49
Published 11 августа 2020, 00:49
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В комментариях местных пабликов многие призывают помочь девушке.
Ранее «Восток-Медиа» писало об этом случае. Мужчина облил женщину кислотой, проходя мимо неё посреди улицы среди бела дня, недалеко от торгового центра. Позже стало известно, что нападавшим был бывший сожитель пострадавшей, который хотел отомстить ей таким образом. В дело уже вмешалась полиция, идёт проверка.