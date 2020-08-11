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Posted 11 августа 2020, 00:49

Published 11 августа 2020, 00:49

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Боятся выходить: в Приморье история с облитой кислотой девушкой получила продолжение

Боятся выходить: в Приморье история с облитой кислотой девушкой получила продолжение

11 августа 2020, 00:49
Фото: Медиахолдинг1Mi.
История с жительницей Арсеньева, которую облил кислотой экс-сожитель, получила широкую огласку в городе. Многие местные жители теперь ходят по улицам с опаской, другие — пытаются как-то помочь пострадавшей.

В комментариях местных пабликов многие призывают помочь девушке.

  • «Расскажите, пожалуйста, как ей можно помочь. Эта история вызвала просто шок у меня. Я бы очень хотела оказать ей помощь»;
  • «Нужен общественный резонанс, чтобы человек, сделавший такое, не остался безнаказанным»;
  • «Это уголовное дело. Я не думаю, что его отпустят без всякого наказания»;
  • «Дорого ей лечение обойдется. Скорее всего, пересадка кожи нужна будет»;
  • «Надо этой кислотой гениталии ему облить, чтобы понял, каково это»;
  • «Мужика этого к психиатру надо»;
  • «Я после этой истории боюсь из дома выходить. Муж у меня нормальный, а вот вдруг на улице маньяк какой попадётся?».

Ранее «Восток-Медиа» писало об этом случае. Мужчина облил женщину кислотой, проходя мимо неё посреди улицы среди бела дня, недалеко от торгового центра. Позже стало известно, что нападавшим был бывший сожитель пострадавшей, который хотел отомстить ей таким образом. В дело уже вмешалась полиция, идёт проверка.

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#Новости#Арсеньев
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