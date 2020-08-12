«Это же их детки»: увиденное на приморском пляже разозлило отдыхающих

Ранее «Восток-Медиа» уже писало о выкинутых в той же бухте Воевода на берег садках с моллюсками. В прошлый раз они укрывали огромное пространство побережья. Часть из них неизвестные развесили на деревьях. Многих ужаснула подобная картина — уложенные таким образом садки были похожи на завёрнутые трупы, а гниющие моллюски источали кошмарный запах.