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Posted 12 августа 2020, 00:46

Published 12 августа 2020, 00:46

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

«Это же их детки»: увиденное на приморском пляже разозлило отдыхающих

12 августа 2020, 00:46
Сюжет
Марикультура
В бухте Воевода на острове Русский нашли целую свалку мертвых моллюсков. Отдыхающие сняли на видео гору из садков, просто вываленных на побережье.

«Вот, тут детки мидий, гребешков. Уже одни раковины остались от них. Еще пластик везде, на воде — плёнка маслянистая», — поделился автор публикации в паблике dps_mesto.

Недалеко от злосчастного места виден и морской огород — на нем сидит большое количество чаек. Скорее всего, и выкинутые на берег моллюски также были съедены птицами.

Комментаторы были в гневе от увиденного.

«Какой кошмар! Ну не задался бизнес — зачем убивать-то просто так? Хоть и моллюски — все равно жаль»;

«Гребешки очень полезны, они воду очищают! Да и мидии тоже. Как так можно, да совсем малышей!».

Ранее «Восток-Медиа» уже писало о выкинутых в той же бухте Воевода на берег садках с моллюсками. В прошлый раз они укрывали огромное пространство побережья. Часть из них неизвестные развесили на деревьях. Многих ужаснула подобная картина — уложенные таким образом садки были похожи на завёрнутые трупы, а гниющие моллюски источали кошмарный запах.

#Новости#Общество#Марикультура
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