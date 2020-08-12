«Это же их детки»: увиденное на приморском пляже разозлило отдыхающих

Posted 12 августа 2020, 00:46
Published 12 августа 2020, 00:46
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
«Вот, тут детки мидий, гребешков. Уже одни раковины остались от них. Еще пластик везде, на воде — плёнка маслянистая», — поделился автор публикации в паблике dps_mesto.
Недалеко от злосчастного места виден и морской огород — на нем сидит большое количество чаек. Скорее всего, и выкинутые на берег моллюски также были съедены птицами.
Комментаторы были в гневе от увиденного.
«Какой кошмар! Ну не задался бизнес — зачем убивать-то просто так? Хоть и моллюски — все равно жаль»;
«Гребешки очень полезны, они воду очищают! Да и мидии тоже. Как так можно, да совсем малышей!».
Ранее «Восток-Медиа» уже писало о выкинутых в той же бухте Воевода на берег садках с моллюсками. В прошлый раз они укрывали огромное пространство побережья. Часть из них неизвестные развесили на деревьях. Многих ужаснула подобная картина — уложенные таким образом садки были похожи на завёрнутые трупы, а гниющие моллюски источали кошмарный запах.