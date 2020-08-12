На границе с Китаем в Приморье образовалась огромная пробка из большегрузов

Связано это с тем, что на границе снова начала образовываться очередь из большегрузов. Так, 11 августа на пункте пропуска ожидало очереди 180 фур, из них за сутки оформили только 40 машин. Связано это с неполадками в оформлении сертификации — её отмене или изменениях.