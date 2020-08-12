На границе с Китаем в Приморье образовалась огромная пробка из большегрузов

Posted 11 августа 2020, 23:33
Published 11 августа 2020, 23:33
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Как сообщили в региональном правительстве, пост установят по поручению главы края Олега Кожемяко. Кроме того, губернатор отметил, что уже обратился к представителям китайской стороны с просьбой увеличить нынешнюю квоту на проезд большегрузов.
Связано это с тем, что на границе снова начала образовываться очередь из большегрузов. Так, 11 августа на пункте пропуска ожидало очереди 180 фур, из них за сутки оформили только 40 машин. Связано это с неполадками в оформлении сертификации — её отмене или изменениях.
Ранее похожая ситуация происходила в мае — китайская сторона установила квоту на 40 грузовых автомобилей в сутки и ужесточила санитарные правила. Проблему тогда решили с помощью электронной очереди.
Вице-премьер правительства Приморья Александр Костенко выехал на место. Он заявил, что распоряжений об отмене сертификации или изменении порядка ее организации никто не давал. Поэтому, есть подозрения, что это решение было самовольным, и нужно найти ответственных за него.
«Если выяснится, что к ухудшению положения наших граждан, к созданию неких „блатных коридоров“ причастен кто-то из чиновников, их будут ждать самые серьезные последствия», — заявил вице-премьер.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что, чтобы избежать скопления грузового транспорта в пограничных пунктах пропуска в Приморье, 21 мая был установлен специальный режим передвижения большегрузов.