Гороскоп на 14 августа: Овны получат радость от танцев, а Львы возмутят спокойствие

Рыбы (21.02 — 20.03) были бы счастливы хотя бы на время переложить на кого-нибудь свои заботы. Но именно сегодня вам предстоит заниматься параллельно сразу несколькими делами, причём не только своими. Бытовые мелочи вызывают раздражение, поскольку мешают занятиям более важными, на ваш взгляд, вещами.