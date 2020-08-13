Гороскоп на 14 августа: Овны получат радость от танцев, а Львы возмутят спокойствие

Posted 13 августа 2020, 07:30
Published 13 августа 2020, 07:30
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
Овны (21.03 — 20.04), благодаря полученному опыту, поймут, в какую сторону им теперь двигаться. В первую очередь это касается профессиональных обязанностей, но так же справедливо и по отношению к делам личного характера. Огромное удовольствие доставят танцы.
Тельцы (21.04. — 20.05) сейчас способны многого достичь в профессиональной сфере. Но самый удачный вариант — взять несколько дней отпуска и провести это время на природе. Если вы никак не можете решиться на что-то важное, то лучше рискнуть прямо сегодня — вполне удачный момент!
Близнецам (21.05 — 21.06) пришла пора осмотреться вокруг и определиться с направлением движения. В случае конфликтных ситуаций постарайтесь избегать реакций, лежащих на поверхности: сейчас важнее продвинуться к задуманному результату, а не позволить себе испытать вспышку гнева.
Раки (22.06 — 22.07) могут сделать предложение, которое значительно улучшит эмоциональную обстановку на рабочем месте. Возможно, какие-то личные дела придется отложить на некоторое время — дабы не портить их спешкой.
Львы (23.07 — 23.08) любят, когда что-то происходит, и сегодня способны получить особенное удовольствие, «возмущая» окружающее пространство. Плохие привычки в еде могут отразиться на здоровье: внимательней прислушивайтесь к потребностям своего тела.
Расположение планет внесет некоторую сумятицу и неустойчивость в работу Дев (24.08 — 23.09). Вечером вы сможете по-настоящему расслабиться, отдохнуть от суеты трудового дня в семейном кругу. Приобретите что-нибудь для украшения жилища, еще лучше — смастерите что-нибудь сами.
У Весов (24.09 — 23.10) появится прекрасная возможность добиться признания на рабочем месте. Удачное время для крупного бизнеса, торговли, общественной деятельности. В свободное время обзвоните друзей и вместе придумайте, чем заняться вечером и как провести выходные.
Необязательность партнёров по бизнесу вызовет справедливое возмущение Скорпионов (24.10 — 22.11). Вы почувствуете себя самодостаточными и уверенными. То, что думают о вас окружающие, не должно влиять на ваши планы.
Физические упражнения помогут Стрельцам (23.11 — 21.12) улучшить самочувствие, а возросшая энергия позволит по-другому взглянуть на события собственной жизни. Пришло время полного выражения своей индивидуальности.
Козероги (22.12 — 20.01), хорошо, если вы сделаете что-нибудь полезное для окружающего пространства. Проявленная на рабочем месте инициатива будет способствовать росту благосостояния, сейчас можно найти ценных союзников и партнёров.
Не исключено, что Водолеям (21.01 — 20.02) придётся вести долгие беседы с людьми, которые им не очень интересны. Не противопоставляйте себя лицам, наделённым властью: звёзды сейчас поощряют компромиссы, объединение энергий.
Рыбы (21.02 — 20.03) были бы счастливы хотя бы на время переложить на кого-нибудь свои заботы. Но именно сегодня вам предстоит заниматься параллельно сразу несколькими делами, причём не только своими. Бытовые мелочи вызывают раздражение, поскольку мешают занятиям более важными, на ваш взгляд, вещами.