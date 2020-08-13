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Posted 13 августа 2020, 01:04

Published 13 августа 2020, 01:04

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

Ливни и свирепый ветер: в Приморье объявлено штормовое предупреждение

13 августа 2020, 01:04
В Приморье синоптики передали штормовое предупреждение на пятницу, 14 августа. Ожидаются сильные осадки.

По информации Примгидромета, смещение активных фронтальных разделов ночью и днём 14 августа станет причиной очень сильных осадков (до 45 миллиметров за 12 и менее часов). Кроме того, будут грозы.

Наибольший удар примут юго-западные и западные территории Приморья, где количество осадков достигнет 50 миллиметров. Кроме того, будет свирепствовать сильный ветер до 15-20 метров в секунду, в ряде районов — до 24 метров в секунду.

В столице края, Амурском и Уссурийском заливах порывы ветра будут достигать 28-31 метра в секунду.

Не исключены паводки, подтопления дорог.

#Новости#Общество#Штормовое предупреждение
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