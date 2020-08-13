Ливни и свирепый ветер: в Приморье объявлено штормовое предупреждение

Posted 13 августа 2020, 01:04
Published 13 августа 2020, 01:04
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
По информации Примгидромета, смещение активных фронтальных разделов ночью и днём 14 августа станет причиной очень сильных осадков (до 45 миллиметров за 12 и менее часов). Кроме того, будут грозы.
Наибольший удар примут юго-западные и западные территории Приморья, где количество осадков достигнет 50 миллиметров. Кроме того, будет свирепствовать сильный ветер до 15-20 метров в секунду, в ряде районов — до 24 метров в секунду.
В столице края, Амурском и Уссурийском заливах порывы ветра будут достигать 28-31 метра в секунду.
Не исключены паводки, подтопления дорог.