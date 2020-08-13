Около 70 тысяч приморцев получат бесплатную прививку от пневмонии

По нацпроекту «Демография», составной частью которого является проект «Старшее поколение», бесплатно провакцинируют женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Однако для вакцинации нужно будет предварительно пройти консультацию у участкового педиатра или терапевта.