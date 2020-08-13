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Posted 13 августа 2020, 02:38

Published 13 августа 2020, 02:38

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Тематическое фото

Около 70 тысяч приморцев получат бесплатную прививку от пневмонии

13 августа 2020, 02:38
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Касается каждого
Бесплатную вакцинацию от пневмококковой инфекции в Приморье проведут для нескольких категорий населения. Прививки будут делать как в поликлиниках, так и в социальных учреждениях — домах престарелых и медицинских стационарах.

В первую очередь вакцинации подлежат люди, имеющие хронические заболевания сердца, сосудов, лёгких, бронхов, онкологические проблемы. Также бесплатно будут прививать малышей до 2 лет. Запасы бесплатной вакцины рассчитаны почти на 70 тысяч человек.

Заведующая краевым центром вакцинопрофилактики Евгения Воробьева рассказала, что прививки будут делать с помощью пневмококковой вакцины «Превенар» и «Пневмовакс23». Это не новая, а проверенная вакцина, которая позволяет формировать иммунитет к болезнетворным инфекционным агентам.

По нацпроекту «Демография», составной частью которого является проект «Старшее поколение», бесплатно провакцинируют женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет. Однако для вакцинации нужно будет предварительно пройти консультацию у участкового педиатра или терапевта.

Вакцинация от пневмококка снижает риск осложнений после перенесённой пневмонии, бронхита, синусита и других воспалительных инфекционных заболеваний. Это особенно важно для людей с ослабленным иммунитетом и хроническими патологиями.

Ежегодную прививочную кампанию в Приморье проводят в соответствии с национальным календарём прививок и в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы.

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