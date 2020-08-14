Аварийные бригады в посёлке Сибирцево сумели подготовиться к очередному шквалу

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что предыдущий ураган пронёсся в посёлке Сибирцево 12 августа, повалив три крана и сорвав шифер с 43 домов. На территории ввели режим ЧС межмуниципального характера. Глава региона, посетивший посёлок на следующий день, в четверг, поручил провести подробную опись повреждений и максимально помочь социально уязвимым категориям населения с ремонтом. Пенсионерам, одиноким и многодетным матерям и ветеранам помогут не только со стройматериалами, но и с работниками, которые починят крыши. Восстановительные мероприятия финансируются в рамках государственной программы Приморского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2020–2027 годы.