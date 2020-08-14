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Posted 14 августа 2020, 03:06

Published 14 августа 2020, 03:06

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Тематическое фото

Аварийные бригады в посёлке Сибирцево сумели подготовиться к очередному шквалу

14 августа 2020, 03:06
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Электричество
Шквальный ветер и ливень, налетевшие на Приморье минувшей ночью, не застали врасплох ремонтников и спасателей, работающих в посёлке Сибирцево. Предыдущий ураган повредил там более 40 крыш и вызвал аварии на электросетях. К очередному удару стихии люди были готовы.

Сегодня утром губернатор Приморья Олег Кожемяко провёл совещание с главами муниципалитетов, особое внимание уделив ликвидации последствий шквала в Сибирцево. Глава Черниговского района Владимир Сёмкин сообщил, что уже накануне вечером электроснабжение в посёлке было почти полностью восстановлено. Кроме того, за один день спасатели, пожарные и строители общими усилиями подготовили пострадавшие крыши к новым осадкам — завалы разобрали, натянули защитные плёнки, чтобы вода не проникла в квартиры. Это принесло нужный эффект — жильё не затопило. Прорехи в шиферных кровлях ремонтники намерены устранить в течение сегодняшнего дня.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что предыдущий ураган пронёсся в посёлке Сибирцево 12 августа, повалив три крана и сорвав шифер с 43 домов. На территории ввели режим ЧС межмуниципального характера. Глава региона, посетивший посёлок на следующий день, в четверг, поручил провести подробную опись повреждений и максимально помочь социально уязвимым категориям населения с ремонтом. Пенсионерам, одиноким и многодетным матерям и ветеранам помогут не только со стройматериалами, но и с работниками, которые починят крыши. Восстановительные мероприятия финансируются в рамках государственной программы Приморского края «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» на 2020–2027 годы.

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