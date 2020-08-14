Гимназия ДВФУ закрыта? Родители во Владивостоке устроили скандал

«Как интересно вы подали информацию! Просто вырвали из контекста! Зачем вы это делаете, с какой целью? И для полноты информации, чтобы другие не велись на истеричек, ГИМНАЗИЯ ЗАКОНЧИЛА РАБОТУ НА УЛ. СПИРИДОНОВА И ПЕРЕЕХАЛА ПО АДРЕСУ УЛ. БУЛЬВАРНАЯ, о чем и было сообщено родителям. Не слушайте слухов от бабок околоподъездных!», — парировал один из комментаторов.