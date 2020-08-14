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Posted 14 августа 2020, 02:28

Published 14 августа 2020, 02:28

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Гимназия ДВФУ закрыта? Родители во Владивостоке устроили скандал

Гимназия ДВФУ закрыта? Родители во Владивостоке устроили скандал

14 августа 2020, 02:28
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жители Владивостока подняли тревогу в социальных сетях. За три недели до начала учебного года один из родителей узнал, что гимназия ДВФУ, которая располагалась на Спиридонова, неожиданно закрылась.

Об этом мужчина написал в Fаcebook. Позже выяснилось, что образовательное учреждение продолжает работу — просто переехало по другому адресу.

Многие родители, для которых близость гимназии к дому была одним из ключевых факторов, готовятся переводить детей в другие учебные заведения.

В социальных сетях разгорелся настоящий спор.

«Как интересно вы подали информацию! Просто вырвали из контекста! Зачем вы это делаете, с какой целью? И для полноты информации, чтобы другие не велись на истеричек, ГИМНАЗИЯ ЗАКОНЧИЛА РАБОТУ НА УЛ. СПИРИДОНОВА И ПЕРЕЕХАЛА ПО АДРЕСУ УЛ. БУЛЬВАРНАЯ, о чем и было сообщено родителям. Не слушайте слухов от бабок околоподъездных!», — парировал один из комментаторов.

«Переехала? В своем ли вы уме? Спасибо, что не в Уссурийск!»;

«И администрация узнала об этом внезапно? За три недели? А ничего, что это несколько далековато (не все дети ездят в школу на автомобиле)? Так или иначе, но моя племянница вынуждена была уйти».

Как стало известно, многие приморцы поверили в закрытие гимназии во Владивостоке. Тем не менее, руководство образовательного учреждения, по словам многих пользователей соцсетей, предупредило о переезде заранее.

#Новости#Общество#Владивосток#Образование
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