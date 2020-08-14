Гимназия ДВФУ закрыта? Родители во Владивостоке устроили скандал

Posted 14 августа 2020, 02:28
Published 14 августа 2020, 02:28
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Об этом мужчина написал в Fаcebook. Позже выяснилось, что образовательное учреждение продолжает работу — просто переехало по другому адресу.
Многие родители, для которых близость гимназии к дому была одним из ключевых факторов, готовятся переводить детей в другие учебные заведения.
В социальных сетях разгорелся настоящий спор.
«Как интересно вы подали информацию! Просто вырвали из контекста! Зачем вы это делаете, с какой целью? И для полноты информации, чтобы другие не велись на истеричек, ГИМНАЗИЯ ЗАКОНЧИЛА РАБОТУ НА УЛ. СПИРИДОНОВА И ПЕРЕЕХАЛА ПО АДРЕСУ УЛ. БУЛЬВАРНАЯ, о чем и было сообщено родителям. Не слушайте слухов от бабок околоподъездных!», — парировал один из комментаторов.
«Переехала? В своем ли вы уме? Спасибо, что не в Уссурийск!»;
«И администрация узнала об этом внезапно? За три недели? А ничего, что это несколько далековато (не все дети ездят в школу на автомобиле)? Так или иначе, но моя племянница вынуждена была уйти».
Как стало известно, многие приморцы поверили в закрытие гимназии во Владивостоке. Тем не менее, руководство образовательного учреждения, по словам многих пользователей соцсетей, предупредило о переезде заранее.