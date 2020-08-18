Сбежавший в Америку депутат ЗС ПК может лишиться здания в центре Владивостока

Posted 18 августа 2020, 00:36
Published 18 августа 2020, 00:36
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Исковое заявление по этому делу было подано ещё в марте 2018 года. Тогда прокуратур Приморья в лице Территориального управления Росимущества потребовал аннулировать договор купли-продажи здания, расположенного по адресу Батарейная, 6А и земли под ним.
Два года непрерывных судебных разбирательств привели к тому, что Арбитражный суд Приморского края в июле этого года принял решение вернуть здание в собственность Российской Федерации и признать его продажу недействительной. Компания подала апелляционную жалобу, но 13 августа пятый арбитражный апелляционный суд принял решение оставить её без движения. В 2005 году компания «Роуз», находящаяся под контролем депутата ЗС ПК Юрия Степанченко заполучила здание на набережной Владивостока площадью 830 квадратных метров всего за 6 221 250 рублей.
Отметим, что сам депутат Законодательного собрания Приморского края Юрий Степанченко, став фигурантом уголовного дела, уехал из страны. Источники знакомые с ситуацией сообщают, что местом нынешней дислокации приморского народного избранника, кстати, тогда члена «Единой России», стали Соединённые Штаты Америки.
Эта информация косвенно подтверждается и выписками из базы данных СПАРК-Интерфакс. После того как депутат «исчез с радаров» его компания ООО «Роуз» внезапно сменила учредителя и там где была фамилия Степанченко, появилось наименование американской компании «Open Sourse LLC».
Напомним, что это здание вместе с компнией «Роуз» фигурировало в так называемом «деле Мещерякова» -коррупционном скандале, прогремевшем на всю страну. Тогда, в начале 2000-х годов фигуранты организованной группы чиновников, занимающих очень высокие посты в краевом правительстве и не только, продали огромное количество муниципальной недвижимости по заниженной стоимости подконтрольным компаниям. Впоследствии «двигатель» этого коррупционного процесса — чиновник Мещеряков получил 12 лет колонии строгого режима, пятеро других участников этой группы тоже получили реальные сроки заключения. Всего они нанесли бюджету ущерб более чем на 40 миллионов рублей. Расследование этого дела шло четыре года, приговор был напечатан более чем на тысяче листов, его зачитывали две недели.