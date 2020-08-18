Сбежавший в Америку депутат ЗС ПК может лишиться здания в центре Владивостока

Напомним, что это здание вместе с компнией «Роуз» фигурировало в так называемом «деле Мещерякова» -коррупционном скандале, прогремевшем на всю страну. Тогда, в начале 2000-х годов фигуранты организованной группы чиновников, занимающих очень высокие посты в краевом правительстве и не только, продали огромное количество муниципальной недвижимости по заниженной стоимости подконтрольным компаниям. Впоследствии «двигатель» этого коррупционного процесса — чиновник Мещеряков получил 12 лет колонии строгого режима, пятеро других участников этой группы тоже получили реальные сроки заключения. Всего они нанесли бюджету ущерб более чем на 40 миллионов рублей. Расследование этого дела шло четыре года, приговор был напечатан более чем на тысяче листов, его зачитывали две недели.