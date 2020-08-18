Только для своих: на порт Посьет подали в суд за незаконное ограничение конкуренции

Согласно документам судебного заседания, в конечном этапе закупки участвовали два юрлица — ООО «Региональный центр по радиационной безопасности» и ООО «ПТБ «Оберон». Суд в ходе заседания констатировал факт, что в АО «Торговый порт Посьет» нарушили законодательство о закупках «случайно не увидев» предложения от ООО «Региональный центр по радиационной безопасности». Из-за этого окончательный протокол содержал недостоверные сведения в части указания предложенной цены. Компания обратилась в УФАС и специалисты антимонопольной службы согласились с ней, о чем прямо сказано в тексте судебных документов.