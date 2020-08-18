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Posted 18 августа 2020, 00:36

Published 18 августа 2020, 00:36

Modified 16 августа 2022, 19:42

Updated 16 августа 2022, 19:42

Только для своих: на порт Посьет подали в суд за незаконное ограничение конкуренции

Только для своих: на порт Посьет подали в суд за незаконное ограничение конкуренции

18 августа 2020, 00:36
Фото: Медиахолдинг1Mi.
ООО «Региональный центр по радиационной безопасности» через суд потребовало от АО «Торговый порт Посьет» отмены решения закупочной комиссии заказчика. Как оказалось компания отдала предпочтение заказчику, связанному с ней, а когда дело запахло скандалом, просто «свернула» закупку.

Согласно документам судебного заседания, в конечном этапе закупки участвовали два юрлица — ООО «Региональный центр по радиационной безопасности» и ООО «ПТБ «Оберон». Суд в ходе заседания констатировал факт, что в АО «Торговый порт Посьет» нарушили законодательство о закупках «случайно не увидев» предложения от ООО «Региональный центр по радиационной безопасности». Из-за этого окончательный протокол содержал недостоверные сведения в части указания предложенной цены. Компания обратилась в УФАС и специалисты антимонопольной службы согласились с ней, о чем прямо сказано в тексте судебных документов.

В конечном итоге порт вообще отказался дальше продолжать процедуру закупки, а после начал «юлить» меняя условия для подрядчиков. Собственно это и стало поводом для возмущенного участника торгов чрез суд призвать АО «Торговый порт Посьет» к порядку. Последнее предложение по цене, отраженное в судебных документах слегка превышает 30 миллионов рублей.

Победитель торгов — компания ООО «ПТБ «Оберон» попросила суд в удовлетворении иска отказать, что, собственно, суд и сделал. Согласно информации базы данных СПАРК-Интерфакс, компания имеет точки пересечения с АО «Торговый порт Посьет» и не является случайным подрядчиком.

Генеральным директором юрлица является Алексей Чапайкин, который в 2017 году занимался ликвидацией ООО ЧОО «Албазин», на 25% принадлежащего ООО ЧОП «Мечел-Центр», входящего в структуру ПАО «Мечел», контролирующую АО «Торговый порт Посьет». Кроме того ООО «ПТБ «Оберон» и ныне не существующая компания ООО ЧОО «Албазин» зарегистрированы по одному адресу — город Благовещенск, улица Северная, дом 14.

Любопытно, что в 2019 году ООО «ПТБ «Оберон» принимала участие в четырёх аукционах, которые касаются только объектов группы компаний «Мечел». В трёх из них она победила, а по одному контракту заключила сорокамиллионный контракт.

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