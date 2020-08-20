Из-за дорожных работ во Владивостоке могут возникнуть заторы

«Для обеспечения беспрепятственного подъезда электробусов на зарядную станцию на данном участке будет ограничена парковка автотранспорта. Просим автолюбителей с пониманием отнестись к нововведениям», — рассказали в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.