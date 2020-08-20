Из-за дорожных работ во Владивостоке могут возникнуть заторы

Posted 20 августа 2020, 13:53
Published 20 августа 2020, 13:53
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
«Для обеспечения беспрепятственного подъезда электробусов на зарядную станцию на данном участке будет ограничена парковка автотранспорта. Просим автолюбителей с пониманием отнестись к нововведениям», — рассказали в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.
Движение ограничат на протяжении 40 метров на участке.
Вместе с указателем «Остановка запрещена» появятся знаки «Работает эвакуатор», «Зона действия знака», «Автозаправочная станция с возможностью зарядки электромобилей».
Автомобилистов Владивостока просят быть внимательными и соблюдать новые дорожные требования при передвижении по участку.