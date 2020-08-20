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Posted 20 августа 2020, 13:53

Published 20 августа 2020, 13:53

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Из-за дорожных работ во Владивостоке могут возникнуть заторы

Из-за дорожных работ во Владивостоке могут возникнуть заторы

20 августа 2020, 13:53
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Дороги
В районе Луговой, на улице Новоивановской во Владивостоке установят новые дорожные знаки, запрещающие остановку транспортных средств. Указатели появятся рядом с остановкой электробусов, сообщает пресс-служба мэрии города.

«Для обеспечения беспрепятственного подъезда электробусов на зарядную станцию на данном участке будет ограничена парковка автотранспорта. Просим автолюбителей с пониманием отнестись к нововведениям», — рассказали в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.

Движение ограничат на протяжении 40 метров на участке.

Вместе с указателем «Остановка запрещена» появятся знаки «Работает эвакуатор», «Зона действия знака», «Автозаправочная станция с возможностью зарядки электромобилей».

Автомобилистов Владивостока просят быть внимательными и соблюдать новые дорожные требования при передвижении по участку.

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