На проверку становись: 12 приморских кинотеатров признали готовыми к открытию

Posted 22 августа 2020, 09:06
Published 22 августа 2020, 09:06
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Только 21 августа административные комиссии прошли по зрительным залам в «Иллюзионе», «Океане», «Уссури», «Черёмушках», «Москве», «Киномаксе» и «Нептуне». Всего уже проверены 12 кинотеатров и все признаны готовыми к работе.
«В находящихся в торговых центрах кинотеатрах сделаны отдельные входы с улицы, что является сегодня существенным условием для возобновления их деятельности», — отметили специалисты.
Всего заявки на проверки подали 18 кинотеатров. Сотрудники министерства культуры и архивного дела подготовили рекомендации, которые необходимо соблюдать для начала работы. Среди них — использование средств индивидуальной защиты, санитарная обработка помещений и поверхностей по специальным графикам, соблюдение социальной дистанции 1,5-2 метра, наполняемость зала не более 50%, рассадка в шахматном порядке, еда и напитки только на вынос и другие.
Результаты проверки в тот же день вносятся в Реестр проверенных кинотеатров, театров и иных организаций культуры, размещенный на официальном сайте министерства, после чего кинотеатр может возобновить свою деятельность.