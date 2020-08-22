На проверку становись: 12 приморских кинотеатров признали готовыми к открытию

Всего заявки на проверки подали 18 кинотеатров. Сотрудники министерства культуры и архивного дела подготовили рекомендации, которые необходимо соблюдать для начала работы. Среди них — использование средств индивидуальной защиты, санитарная обработка помещений и поверхностей по специальным графикам, соблюдение социальной дистанции 1,5-2 метра, наполняемость зала не более 50%, рассадка в шахматном порядке, еда и напитки только на вынос и другие.