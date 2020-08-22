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Posted 22 августа 2020, 09:06

Published 22 августа 2020, 09:06

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

На проверку становись: 12 приморских кинотеатров признали готовыми к открытию

На проверку становись: 12 приморских кинотеатров признали готовыми к открытию

22 августа 2020, 09:06
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
Административные комиссии тщательно проверили кинотеатры в Приморском крае: готовы ли они к открытию или нет. Заявленным требованиям соответствуют 12 учреждений, семь из которых — во Владивостоке. Всего заявки в министерство культуры на проверку подали 18 кинотеатров края, сообщает пресс-служба правительства региона.

Только 21 августа административные комиссии прошли по зрительным залам в «Иллюзионе», «Океане», «Уссури», «Черёмушках», «Москве», «Киномаксе» и «Нептуне». Всего уже проверены 12 кинотеатров и все признаны готовыми к работе.

«В находящихся в торговых центрах кинотеатрах сделаны отдельные входы с улицы, что является сегодня существенным условием для возобновления их деятельности», — отметили специалисты.

Всего заявки на проверки подали 18 кинотеатров. Сотрудники министерства культуры и архивного дела подготовили рекомендации, которые необходимо соблюдать для начала работы. Среди них — использование средств индивидуальной защиты, санитарная обработка помещений и поверхностей по специальным графикам, соблюдение социальной дистанции 1,5-2 метра, наполняемость зала не более 50%, рассадка в шахматном порядке, еда и напитки только на вынос и другие.

Результаты проверки в тот же день вносятся в Реестр проверенных кинотеатров, театров и иных организаций культуры, размещенный на официальном сайте министерства, после чего кинотеатр может возобновить свою деятельность.

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