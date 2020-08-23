В Приморье стартовал всероссийский молодёжный форум «Восток»

С открытием форума участников поздравил вице-губернатор – руководитель аппарата Губернатора и Правительства Приморского края Антон Волошко. Он отметил, что участники Форума,- это будущее России, а те из них, кто свяжет свою жизнь с Дальним Востоком всегда могут здесь самореализоваться.