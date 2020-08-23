В Приморье стартовал всероссийский молодёжный форум «Восток»

Posted 23 августа 2020, 01:21
Published 23 августа 2020, 01:21
Modified 17 августа 2022, 09:09
Updated 17 августа 2022, 09:09
В этом году Форум претерпел некоторые изменения. Как и многие другие события, из-за эпидемии коронавируса, он был разделён на два этапа - онлайн и офлайн. Участниками офлайн-площадки стали 150 молодых людей со всей России, набравшие наибольшее количество баллов в рейтинговой системе онлайн-этапа мероприятия.
С открытием форума участников поздравил вице-губернатор – руководитель аппарата Губернатора и Правительства Приморского края Антон Волошко. Он отметил, что участники Форума,- это будущее России, а те из них, кто свяжет свою жизнь с Дальним Востоком всегда могут здесь самореализоваться.
Открытие форума состоялось в День Государственного флага Российской Федерации. В честь праздника на церемонии открытия провели тематический флешмоб, после которого участники развернули российский триколор и исполнили Гимн Российской Федерации.
С 22 по 28 августа состоится интенсивная образовательно-акселерационная программа форума, построенная по уникальной методике «Территориальный код». Участники проведут глубокое исследование сильных сторон и возможностей региона, используя технологию контекстного анализа, позволяющую разрабатывать предложения по развитию территории под конкретную задачу в единстве социального, экономического, экологического и культурного принципов проектирования.