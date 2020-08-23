vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 23 августа 2020, 01:21

Published 23 августа 2020, 01:21

Modified 17 августа 2022, 09:09

Updated 17 августа 2022, 09:09

В Приморье стартовал всероссийский молодёжный форум «Восток»

В Приморье стартовал всероссийский молодёжный форум «Восток»

23 августа 2020, 01:21
Фото: Медиахолдинг1Mi.
22 августа состоялось торжественное открытие Всероссийского молодежного образовательного форума «Восток». Его очный этап традиционно пройдёт с 22 по 29 августа на территории кампуса ДВФУ.

В этом году Форум претерпел некоторые изменения. Как и многие другие события, из-за эпидемии коронавируса, он был разделён на два этапа - онлайн и офлайн. Участниками офлайн-площадки стали 150 молодых людей со всей России, набравшие наибольшее количество баллов в рейтинговой системе онлайн-этапа мероприятия.

С открытием форума участников поздравил вице-губернатор – руководитель аппарата Губернатора и Правительства Приморского края Антон Волошко. Он отметил, что участники Форума,- это будущее России, а те из них, кто свяжет свою жизнь с Дальним Востоком всегда могут здесь самореализоваться.

Открытие форума состоялось в День Государственного флага Российской Федерации. В честь праздника на церемонии открытия провели тематический флешмоб, после которого участники развернули российский триколор и исполнили Гимн Российской Федерации.

С 22 по 28 августа состоится интенсивная образовательно-акселерационная программа форума, построенная по уникальной методике «Территориальный код». Участники проведут глубокое исследование сильных сторон и возможностей региона, используя технологию контекстного анализа, позволяющую разрабатывать предложения по развитию территории под конкретную задачу в единстве социального, экономического, экологического и культурного принципов проектирования.

Материалы по теме
Участникам форума «Восток» можно не бояться коронавирусаВ рамках форума «Восток» пройдёт грантовый конкурс «Росмолодёжи»Грант в 1,5 миллиона: во Владивостоке готовятся к финалу форума «Восток»
#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика