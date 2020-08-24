Два миллиарда рублей: находкинский грузин крупно задолжал приморским компаниям

Posted 24 августа 2020, 04:45
Published 24 августа 2020, 04:45
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Компания «Торговый дом Озерный» довольно долго работала в Приморье под руководством Минаса Тепикяна. В 2017 году у бизнесмена начались проблемы и в Арбитражном суде появилось новое дело о банкротстве компании. Прошло три года и компания продолжает судиться с кредиторами. Очередное заседание по делу должно состояться в конце августа.
По информации базы данных СПАРК-Интерфакс, участниками этого разбирательства названы ООО «Сбербанк», АО «Морской банк», КГУП «Примтеплоэнерго» и управление Росреестра по Примоскому краю. В отношении совладельца компании и её бывшего директора Минаса Тепикяна применена процедура банкротства.
Чем закончится это долгое разбирательство пока не известно, двумя компаниями Тепикяна уже руководит конкурсный управляющий.