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Posted 24 августа 2020, 04:45

Published 24 августа 2020, 04:45

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Два миллиарда рублей: находкинский грузин крупно задолжал приморским компаниям

Два миллиарда рублей: находкинский грузин крупно задолжал приморским компаниям

24 августа 2020, 04:45
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
СПАРК
Рекордно огромную сумму пытаются получить кредиторы от компании ООО «Торговый дом Озерный». Согласно судебным документам компания должна выплатить 1 999 827 950 рублей.

Компания «Торговый дом Озерный» довольно долго работала в Приморье под руководством Минаса Тепикяна. В 2017 году у бизнесмена начались проблемы и в Арбитражном суде появилось новое дело о банкротстве компании. Прошло три года и компания продолжает судиться с кредиторами. Очередное заседание по делу должно состояться в конце августа.

По информации базы данных СПАРК-Интерфакс, участниками этого разбирательства названы ООО «Сбербанк», АО «Морской банк», КГУП «Примтеплоэнерго» и управление Росреестра по Примоскому краю. В отношении совладельца компании и её бывшего директора Минаса Тепикяна применена процедура банкротства.

Чем закончится это долгое разбирательство пока не известно, двумя компаниями Тепикяна уже руководит конкурсный управляющий.

#Новости#Общество#СПАРК
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