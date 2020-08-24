Два миллиарда рублей: находкинский грузин крупно задолжал приморским компаниям

Компания «Торговый дом Озерный» довольно долго работала в Приморье под руководством Минаса Тепикяна. В 2017 году у бизнесмена начались проблемы и в Арбитражном суде появилось новое дело о банкротстве компании. Прошло три года и компания продолжает судиться с кредиторами. Очередное заседание по делу должно состояться в конце августа.