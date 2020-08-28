«Бэмби» со сломанной ножкой возродит популяцию изюбрей на юго-западе Приморья

«При поступлении к нам крохе было всего около трёх недель отроду, но после операции он стал быстро наступать на ножку. Теперь уже вовсю прыгает, как настоящий дикий зверь. Уверен, что все у Макса будет в порядке», - считает председатель правления МРОО «Центр «Тигр» Виктор Кузьменко.