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Posted 28 августа 2020, 15:27

Published 28 августа 2020, 15:27

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

«Бэмби» со сломанной ножкой возродит популяцию изюбрей на юго-западе Приморья

28 августа 2020, 15:27
Спасённый малыш изюбря поможет возродить популяцию этих животных на юго-западе Приморского края.

Об этом «Восток-Медиа» рассказали в пресс-службе национального парка «Земля леопарда».

В июне текущего года оленёнка привезли из Тернейского района в Центр реабилитации «Тигр». У малыша была сломана нога: предположительно его гоняли собаки. «Бэмби» сделали операцию, собрали осколки кости и вставили пластину. Оленёнок быстро пошёл на поправку.

Теперь Макса (как назвали маленького изюбря) передали специалистам национального парка «Земля леопарда». Его новым домом станет парк оленей у полуострова Гамова, где малыш будет в безопасности. Планируется, что в будущем он поможет в восстановлении популяции изюбрей на юго-западе Приморья, которая исчезла много лет назад из-за браконьерской охоты.

«При поступлении к нам крохе было всего около трёх недель отроду, но после операции он стал быстро наступать на ножку. Теперь уже вовсю прыгает, как настоящий дикий зверь. Уверен, что все у Макса будет в порядке», - считает председатель правления МРОО «Центр «Тигр» Виктор Кузьменко.

Известно, что в настоящее время в парке оленей уже живёт молодая самка изюбря. Предполагается, что именно она станет невестой спасённому Максу.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что неравнодушные жители Благовещенска собирали средства для осиротевшего оленёнка, мать которого убил медведь.

#Новости#Наука и технологии
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