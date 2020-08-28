«Бэмби» со сломанной ножкой возродит популяцию изюбрей на юго-западе Приморья

Posted 28 августа 2020, 15:27
Published 28 августа 2020, 15:27
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Об этом «Восток-Медиа» рассказали в пресс-службе национального парка «Земля леопарда».
В июне текущего года оленёнка привезли из Тернейского района в Центр реабилитации «Тигр». У малыша была сломана нога: предположительно его гоняли собаки. «Бэмби» сделали операцию, собрали осколки кости и вставили пластину. Оленёнок быстро пошёл на поправку.
Теперь Макса (как назвали маленького изюбря) передали специалистам национального парка «Земля леопарда». Его новым домом станет парк оленей у полуострова Гамова, где малыш будет в безопасности. Планируется, что в будущем он поможет в восстановлении популяции изюбрей на юго-западе Приморья, которая исчезла много лет назад из-за браконьерской охоты.
«При поступлении к нам крохе было всего около трёх недель отроду, но после операции он стал быстро наступать на ножку. Теперь уже вовсю прыгает, как настоящий дикий зверь. Уверен, что все у Макса будет в порядке», - считает председатель правления МРОО «Центр «Тигр» Виктор Кузьменко.
Известно, что в настоящее время в парке оленей уже живёт молодая самка изюбря. Предполагается, что именно она станет невестой спасённому Максу.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что неравнодушные жители Благовещенска собирали средства для осиротевшего оленёнка, мать которого убил медведь.