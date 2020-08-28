Оголодавший приморец забрался в дом женщины, когда она спала

Posted 28 августа 2020, 09:01
Published 28 августа 2020, 09:01
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, происшествие случилось в городе Партизанске.
В полицию обратилась пожилая женщина. Пенсионерка рассказала о том, что, пока она спала, в её дом пробрался неизвестный злодей. Он украл продукты питания и немного денег.
Стражи порядка провели расследование и вскоре вышли на след подозреваемого. Им оказался 36-летний местный житель. Мужчину доставили в отделение, где он признался в содеянном.
Приморец рассказал полицейским, что, забравшись в дом и увидев, что пожилая хозяйка спит, он стал искать по комнатам деньги. Мужчине не повезло: в кошельке женщины он обнаружил только 25 рублей. Прихватив с собой мелочь и найденные на кухне продукты, негодяй скрылся.
В отношении приморца было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до шести лет лишения свободы.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что полиция задержала жителя Владивостока, который отнимал сумочки у пожилых женщин.