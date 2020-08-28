Оголодавший приморец забрался в дом женщины, когда она спала

Приморец рассказал полицейским, что, забравшись в дом и увидев, что пожилая хозяйка спит, он стал искать по комнатам деньги. Мужчине не повезло: в кошельке женщины он обнаружил только 25 рублей. Прихватив с собой мелочь и найденные на кухне продукты, негодяй скрылся.