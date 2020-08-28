Жители Владивостока и Лесозаводска смогут посещать виртуальные концерты

Специалисты отметили, что учреждения, в которых будут созданы подобные залы, отобрали по конкурсу в рамках нацпроекта «Культура». Так, концертные залы такого рода появятся в Лесозаводске — в централизованной библиотечной системе города, а также в детской школе искусство № 1 имени Сергея Прокофьева во Владивостоке.