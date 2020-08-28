Жители Владивостока и Лесозаводска смогут посещать виртуальные концерты

Posted 28 августа 2020, 06:58
Published 28 августа 2020, 06:58
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Как рассказали в правительстве края, подобное нововведение позволит зрителям видеть выступления артистов в онлайн-режиме, либо смотреть записи концертов.
Специалисты отметили, что учреждения, в которых будут созданы подобные залы, отобрали по конкурсу в рамках нацпроекта «Культура». Так, концертные залы такого рода появятся в Лесозаводске — в централизованной библиотечной системе города, а также в детской школе искусство № 1 имени Сергея Прокофьева во Владивостоке.
Глава приморского минкульта Елена Бронникова отметила, что главная цель таких залов — это увеличение доступности музыкального искусства среди населения Приморья.
«Учреждения, которые выиграли конкурс, получат по 1 миллиону рублей на создание виртуальных концертных залов: Лесозаводск — в 2021 году, Владивосток — в 2022 году», — подчеркнула министр.
Напомним, с 2019 по 2024 годы в Приморье реализуется национальный проект «Культура», утвержденный Президентом России Владимиром Путиным. Инициатива направлена на улучшение инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения за счет проведения капитального ремонта объектов культуры края и оснащения их современным оборудованием.