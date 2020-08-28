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Posted 28 августа 2020, 06:58

Published 28 августа 2020, 06:58

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Жители Владивостока и Лесозаводска смогут посещать виртуальные концерты

Жители Владивостока и Лесозаводска смогут посещать виртуальные концерты

28 августа 2020, 06:58
Фото: Медиахолдинг1Mi.
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Культура в Приморском крае
Во Владивостоке и Лесозаводске вскоре откроют виртуальные концертные залы. В них будет вся необходимая для проведения трансляций аппаратура.

Как рассказали в правительстве края, подобное нововведение позволит зрителям видеть выступления артистов в онлайн-режиме, либо смотреть записи концертов.

Специалисты отметили, что учреждения, в которых будут созданы подобные залы, отобрали по конкурсу в рамках нацпроекта «Культура». Так, концертные залы такого рода появятся в Лесозаводске — в централизованной библиотечной системе города, а также в детской школе искусство № 1 имени Сергея Прокофьева во Владивостоке.

Глава приморского минкульта Елена Бронникова отметила, что главная цель таких залов — это увеличение доступности музыкального искусства среди населения Приморья.

«Учреждения, которые выиграли конкурс, получат по 1 миллиону рублей на создание виртуальных концертных залов: Лесозаводск — в 2021 году, Владивосток — в 2022 году», — подчеркнула министр.

Напомним, с 2019 по 2024 годы в Приморье реализуется национальный проект «Культура», утвержденный Президентом России Владимиром Путиным. Инициатива направлена на улучшение инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения за счет проведения капитального ремонта объектов культуры края и оснащения их современным оборудованием.

#Новости#Культура#Культура в Приморском крае#Касается каждого
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