Заболеваемость — высокая: новые данные по коронавирусу в Приморье

Posted 31 августа 2020, 02:41
Published 31 августа 2020, 02:41
Modified 16 августа 2022, 19:42
Updated 16 августа 2022, 19:42
Как рассказали в краевом оперативном штабе, за те же сутки стало известно о 54 излечившихся от COVID-19. Всего из больниц и госпиталей за все время пандемии выписано 7811 человек.
Новых летальных случаев нет.
Отмечается, что в Приморье провели почти 300 тысяч тестов на коронавирус.
Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования — носить маску и придерживаться «социальной дистанции». За этим следят административные комиссии.