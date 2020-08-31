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Posted 31 августа 2020, 02:41

Published 31 августа 2020, 02:41

Modified 16 августа 2022, 19:42

Updated 16 августа 2022, 19:42

Заболеваемость — высокая: новые данные по коронавирусу в Приморье

Заболеваемость — высокая: новые данные по коронавирусу в Приморье

31 августа 2020, 02:41
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
За последние сутки в Приморье зафиксировано 79 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего от заболевания на сегодняшний день пострадало 9 603 человека.

Как рассказали в краевом оперативном штабе, за те же сутки стало известно о 54 излечившихся от COVID-19. Всего из больниц и госпиталей за все время пандемии выписано 7811 человек.

Новых летальных случаев нет.

Отмечается, что в Приморье провели почти 300 тысяч тестов на коронавирус.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования — носить маску и придерживаться «социальной дистанции». За этим следят административные комиссии.

#Новости#Общество#COVID-19
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