От и до: власти Приморья уточнили, что именно запрещено делать из-за коронавируса

Кроме того, как уточнила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, категорически запрещено использование кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах общественного питания. Недопустимо и проведение групповых занятий и иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения. Даже детские игровые комнаты пока закрыты для маленьких посетителей. Их родители волнуются, что так и не откроют банные комплексы и сауны, спрос на услуги которых резко возрастает с наступлением холодов.