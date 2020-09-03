От и до: власти Приморья уточнили, что именно запрещено делать из-за коронавируса

Posted 3 сентября 2020, 10:24
Published 3 сентября 2020, 10:24
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Только за последние сутки диагноз covid-19 подтвердился еще у 78 приморцев. Один человек не справился с болезнью. Всего с начала эпидемии зарегистрировано 9759 случаев заражения инфекцией.
Административные комиссии продолжают работу по пресечению нарушений требований, предусмотренных режимом повышенной готовности. Кроме требований соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, в Приморье действует ряд ограничений на проведение массовых мероприятий. Так, временно приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных, просветительских, рекламных и иных аналогичных мероприятий с очным присутствием граждан.
Открытие театров, филармонии и кинозалов стало возможным после тщательных проверок этих учреждений культуры сотрудниками Роспотребнадзора. Теперь, чтобы попасть в зал, зрителям необходимо надеть маски. Рассадка в залах тоже изменилась — билеты продаются на места через одного, садится рядом воспрещается.
Кроме того, как уточнила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, категорически запрещено использование кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах общественного питания. Недопустимо и проведение групповых занятий и иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения. Даже детские игровые комнаты пока закрыты для маленьких посетителей. Их родители волнуются, что так и не откроют банные комплексы и сауны, спрос на услуги которых резко возрастает с наступлением холодов.