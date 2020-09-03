Проезд перекрыт: рекламный щит упал на машину в районе моста на Русский остров

Posted 3 сентября 2020, 05:17
Published 3 сентября 2020, 05:17
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Фото и видео с места происшествия прислали в редакцию «Восток-Медиа» очевидцы.
«Дорога на Русский объездная сейчас перекрыта, упавший щит заблокировал весь проезд», — сообщает автор фото и видео.
Отметим, что в районе «Дальпресса» на парковку упало дерево, а в Славянке сейчас разыгрался настоящий шторм на море. Многие отмечают, что это — только начало разыгравшейся стихии, и дальше ситуация будет только усугубляться.
Приморцев просят быть максимально острожными на городских улицах.