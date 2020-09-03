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Posted 3 сентября 2020, 05:17

Published 3 сентября 2020, 05:17

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Проезд перекрыт: рекламный щит упал на машину в районе моста на Русский остров

3 сентября 2020, 05:17
Сюжет
Происшествие
Во Владивостоке от порывов ветра рухнул рекламный щит. Обрушение конструкции произошло на трассе в сторону острова Русский.

Фото и видео с места происшествия прислали в редакцию «Восток-Медиа» очевидцы.

«Дорога на Русский объездная сейчас перекрыта, упавший щит заблокировал весь проезд», — сообщает автор фото и видео.

Отметим, что в районе «Дальпресса» на парковку упало дерево, а в Славянке сейчас разыгрался настоящий шторм на море. Многие отмечают, что это — только начало разыгравшейся стихии, и дальше ситуация будет только усугубляться.

Приморцев просят быть максимально острожными на городских улицах.

#Новости#Владивосток#Происшествие#Тайфун
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