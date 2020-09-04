Поехал без водителя: автобус с пассажирами врезался в столб на трассе в Приморье

61-летний водитель автобуса Hyundai County, в салоне которого находились пассажиры, ехал по маршруту со стороны улицы Пограничной в направлении улицы Советской. В какой-то момент мужчине понадобилось отлучиться по личным делам. Шофёр вышел из автобуса, но в это время общественный транспорт самостоятельно тронулся с места и врезался в столб электроосвещения.