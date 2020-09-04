Поехал без водителя: автобус с пассажирами врезался в столб на трассе в Приморье

Posted 4 сентября 2020, 12:56
Published 4 сентября 2020, 12:56
Modified 18 февраля, 06:55
Updated 18 февраля, 06:55
Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, происшествие случилось в городе Находке в районе дома № 20 по улице Мичурина.
61-летний водитель автобуса Hyundai County, в салоне которого находились пассажиры, ехал по маршруту со стороны улицы Пограничной в направлении улицы Советской. В какой-то момент мужчине понадобилось отлучиться по личным делам. Шофёр вышел из автобуса, но в это время общественный транспорт самостоятельно тронулся с места и врезался в столб электроосвещения.
В результате столкновения пятеро пассажиров автобуса получили различные травмы. Подоспевшие на помощь медики увезли пострадавших в больницу.
Известно, что стаж водителя автобуса составляет 31 год. В настоящее время по факту аварии проводится проверка.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостоке в районе площади Семеновской водитель пассажирского автобуса устроил массовое ДТП. Что послужило причиной случившегося - неизвестно. По всей вероятности, мужчина на рулём общественного транспорта просто отвлёкся от дороги.