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Posted 4 сентября 2020, 12:56

Published 4 сентября 2020, 12:56

Modified 18 февраля, 06:55

Updated 18 февраля, 06:55

Поехал без водителя: автобус с пассажирами врезался в столб на трассе в Приморье

4 сентября 2020, 12:56
Сюжет
Происшествие
В Приморье автобус с пассажирами поехал без водителя и врезался в столб. В результате аварии пострадали пять человек.

Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, происшествие случилось в городе Находке в районе дома № 20 по улице Мичурина.

61-летний водитель автобуса Hyundai County, в салоне которого находились пассажиры, ехал по маршруту со стороны улицы Пограничной в направлении улицы Советской. В какой-то момент мужчине понадобилось отлучиться по личным делам. Шофёр вышел из автобуса, но в это время общественный транспорт самостоятельно тронулся с места и врезался в столб электроосвещения.

В результате столкновения пятеро пассажиров автобуса получили различные травмы. Подоспевшие на помощь медики увезли пострадавших в больницу.

Известно, что стаж водителя автобуса составляет 31 год. В настоящее время по факту аварии проводится проверка.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостоке в районе площади Семеновской водитель пассажирского автобуса устроил массовое ДТП. Что послужило причиной случившегося - неизвестно. По всей вероятности, мужчина на рулём общественного транспорта просто отвлёкся от дороги.

#Новости#Происшествие
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