Доживем до: приморские лесозаготовители мечтает тихо пережить времена турбулентности

— Также на рынок все больше выходят так называемые якорные арендаторы, мегакрупные игроки, что лично меня пугает, — говорит Лариса Бутенко. — Потому что пока в крае много мелких лесозаготовителей, около ста. А в Хабаровском крае, где уже пришли якорные арендаторы, компаний-заготовителей не более десятка. Чувствуете разницу? Крупные концерны заходят с большими инвестиционными проектами, власти легче с ними легче договариваться, чем с мелкими компаниями. Но вступление в игру таких крупных монстров приводит к тому, что переработка дерева малым бизнесом практически исчезает. В Архангельской области было 27 лесозаводов, пилорам в свое время, а теперь осталось 3. Потому что якорному арендатору неинтересен малый бизнес. Они за сутки заготавливают столько дерева, сколько мое предприятие может переработать в год. Мне легче договориться и найти общий язык с небольшим арендатором, у них и политика ценовая гибче, и интерес встречный есть. Да и потребителю лучше, когда много пилорам, когда есть конкуренция в качестве и так далее. А приход крупных игроков может привести к той ситуации, которая, к примеру, сложилась на рынке мобильной связи сегодня: крупные федеральные операторы все поделили и в целом не имеет значения, какой у тебя оператор, качество связи и услуг по стране в целом среднее. Ни лучше, ни хуже. Примерно у всех все одинаково. Кроме того, сейчас очень бы хотелось спокойствия. В том числе в области законодательства. Потому что-то и дело слышно о каких-то новых законодательных инициативах в этой области: то лесные биржи, то инновации в использовании лесов Дальнего Востока и Арктики. А это очень влияет на работу и лихорадит. Не надо нам как лучше, оставьте как есть, чтобы мы, понимая правила игры, пережили времена турбулентности.