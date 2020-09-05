Набирайте вёдра: сотни потребителей Владивостока останутся без воды

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что с 7 сентября во Владивостоке стартует четвёртый этап гидравлических испытаний. Он проходит в рамках подготовки к отопительному сезону. Горячей воды не будет с 7 по 14 сентября, отключения коснутся Советского района дальневосточной столицы.