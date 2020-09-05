Набирайте вёдра: сотни потребителей Владивостока останутся без воды

Posted 5 сентября 2020, 10:56
Published 5 сентября 2020, 10:56
Modified 17 февраля, 19:08
Updated 17 февраля, 19:08
Как сообщается на официальном сайте «Приморского водоканала», отключения начнутся в среду, 9 сентября, с 9 часов утра. Из-за ремонтных работ без холодного водоснабжения останутся потребители района Первой Речки по следующим адресам: Амурская, 22, 24, 25, 25а, 26, 27, 29, 31, 33. Анисимова, 15, 17. Мыс Чумака, 1, 1а, 1д, Садовая, 12, 22, 25, 25б, 27. Острякова, 27. Хабаровская, 21, 23, 24, 24б, 27а, 27б, 29, 29а, 31, 31а. Воды здесь не будет до 20 часов вечера.
В четверг, 10 сентября, без воды останутся жители пригорода Владивостока по адресам: Вавилова. Ландышевая. Ломаная. Находкинская. Правобережная. Таежная, 2-30. Также отключения коснутся садоводческих товариществ «Ландыш» и «Рыбник». Холодной воды здесь не будет с 9 до 17 часов.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что с 7 сентября во Владивостоке стартует четвёртый этап гидравлических испытаний. Он проходит в рамках подготовки к отопительному сезону. Горячей воды не будет с 7 по 14 сентября, отключения коснутся Советского района дальневосточной столицы.