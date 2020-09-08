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Posted 8 сентября 2020, 01:42

Published 8 сентября 2020, 01:42

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Масочный режим нужно соблюдать обязательно — врачи Камчатского края

Масочный режим нужно соблюдать обязательно — врачи Камчатского края

8 сентября 2020, 01:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
Глава Камчатского края Владимир Солодов пока не спешит снимать режим самоизоляции в регионе, а это значит, что в общественных местах граждане обязаны соблюдать перчатно-масочный режим, держать дистанцию не менее 1,5 метра в людных местах и пользоваться санитайзерами и антисептиками.

Медицинские работники, которые ежедневно борются с коронавирусной инфекцией в регионе, советуют не игнорировать индивидуальные средства защиты, так как они помогают не заразиться различными инфекциями, в том числе и коронавирусной.

«От нас с вами также зависит, как быстро смогут врачи победить болезнь: важно соблюдать меры безопасности и перчаточно-масочный режим», — отметила заместитель главного врача по клинико-экспертной работе, врач-инфекционист ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская Городская детская поликлиника 2» Ирина Пересунько.

С коллегой согласна и участковая медицинская сестра ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская городская детская поликлиника № 1» Татьяна Харламова, которая считает, что маски должны быть обязательно одноразовыми.

«Позаботьтесь о своем здоровье и здоровье своих близких — соблюдайте гигиену, используйте одноразовые маски в местах большого скопления людей», — сказала она.

Все врачи в один голос отмечают, что соблюдение самых простых правил эпидемиологической безопасности, таких как мытье рук, ношение масок, перчаток и соблюдение «социальной дистанции», позволит свести к минимуму риск заражения коронавирусной инфекцией.

«На сегодняшний день мы находимся на передовой борьбы с пандемией. Нагрузки серьёзные, но мы работаем, чтобы не допустить распространение вируса. Сейчас важно быть внимательными и соблюдать простые меры предосторожности: обрабатывать руки и носить маску в общественных местах», — отметила участковый врач-терапевт ГБУЗ КК Центр медицинской профилактики Саида Магомедова.

Сегодня, 8 сентября, в крае насчитывается 3967 человек больных коронавирусом, из них 12 — это подтвержденные за последние сутки. Коечный фонд насчитывает 140 единиц, из них свободно 54. За все время лаборатории Роспотребнадзора Камчатского края и министерства здравоохранения провели более 119,8 тысяч тестов, из которых 184 были сделаны за прошедший понедельник.

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