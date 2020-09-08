Масочный режим нужно соблюдать обязательно — врачи Камчатского края

Сегодня, 8 сентября, в крае насчитывается 3967 человек больных коронавирусом, из них 12 — это подтвержденные за последние сутки. Коечный фонд насчитывает 140 единиц, из них свободно 54. За все время лаборатории Роспотребнадзора Камчатского края и министерства здравоохранения провели более 119,8 тысяч тестов, из которых 184 были сделаны за прошедший понедельник.