Политологи: для поддержки избирателей на выборах надо работать

«Нынешняя избирательная кампания, в отличие от предыдущих, проходит на удивление спокойно. Во всяком случае, соперники не уличают друг друга в реальных или мнимых нарушениях, нет потока жалоб. Ничего не слышно об оказании какого-либо давления на бюджетников или о покупке голосов. С одной стороны, это радует, и дает надежду на то, что причиной тому является рост электоральной и политической культуры в рядах приморских игроков. С другой стороны, такое затишье настораживает. Вероятность громкого предвыборного скандала за считанные дни до голосования, чтобы „разогреть“ протестно настроенных граждан, — никуда не делась. Организовать вбросы о нарушениях несложно, даже зная, что такие обвинения не подтвердятся. Но вот сыграть определенную мобилизующую роль они вполне могут. Поэтому полностью исключать такой сценарий нельзя. Тем более что представители ЛДПР и КПРФ, имеющих немалый опыт в работе с протестом, также претендуют на депутатский мандат от этого округа. Еще один повод устроить какую-нибудь заварушку — это повышение явки избирателей, которая, как показывает практика, выгодна именно оппозиционным политическим силам. Пока же говорить об ожидании высокой активности избирателей не приходится», — считает Сергей Гребенюк.