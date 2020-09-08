Политологи: для поддержки избирателей на выборах надо работать

Posted 8 сентября 2020, 06:39
Published 8 сентября 2020, 06:39
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Изначально свои претензии на место в составе приморских законодателей заявили восемь кандидатов, из которых трое — самовыдвиженцы. После проверки документов избирком отказал последним в регистрации в качестве кандидатов. В полноценную предвыборную гонку вступили только представители политических партий — четырех парламентских («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия») и «Российской партии пенсионеров за справедливость».
По мнению политолога Андрея Кудисова, уже по ходу избирательной кампании видно, что далеко не все кандидаты серьёзно подошли к избирательной кампании, а поэтому минимизировали работу в поле.
«Вообще, избирательные кампании такого уровня привлекают немного внимания со стороны избирателей. Явка на таких выборах, как правило, невысока. В данном же случае речь идёт вообще про довыборы по отдельному округу, что тоже негативно может сказаться на общем количестве проголосовавших. Какой-то серьезной активности от кандидатов на округе я не заметил. По большому счету, относительно системной работой на округе могут похвастаться всего несколько кандидатов. Это ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета Валентин Шуматов и индивидуальный предприниматель Максим Шинкаренко. Шуматов начал свою кампанию ещё в августе, сразу достаточно плотно зайдя на территорию округа, с опозданием на несколько недель эту же схему пытается воспроизвести штаб Шинкаренко. Однако по общему количеству встреч с избирателями фора пока что остаётся за первым кандидатом, он же, в общем-то, доминирует в медиа. Остальные кандидаты практически не проявили себя „на земле“. Складывается впечатление, что они либо просто „отбывают номер“ по принципу „партия сказала — надо“, либо рассчитывают на популярность политической силы, которую они представляют. Однако эксперт сомневается, что номинальное присутствие в избирательном бюллетене фамилии кандидата и упоминание выдвинувшей его партии окажется достаточным фактором для победы над кандидатами, штабы которых действительно работали на всём протяжении кампании», — отметил эксперт.
Политолога Сергея Гребенюка несколько настораживает спокойное течение избирательной кампании в 9-м избирательном округе, что неудивительно на фоне предыдущих предвыборных баталий в регионе, прогремевших на всю страну.
«Нынешняя избирательная кампания, в отличие от предыдущих, проходит на удивление спокойно. Во всяком случае, соперники не уличают друг друга в реальных или мнимых нарушениях, нет потока жалоб. Ничего не слышно об оказании какого-либо давления на бюджетников или о покупке голосов. С одной стороны, это радует, и дает надежду на то, что причиной тому является рост электоральной и политической культуры в рядах приморских игроков. С другой стороны, такое затишье настораживает. Вероятность громкого предвыборного скандала за считанные дни до голосования, чтобы „разогреть“ протестно настроенных граждан, — никуда не делась. Организовать вбросы о нарушениях несложно, даже зная, что такие обвинения не подтвердятся. Но вот сыграть определенную мобилизующую роль они вполне могут. Поэтому полностью исключать такой сценарий нельзя. Тем более что представители ЛДПР и КПРФ, имеющих немалый опыт в работе с протестом, также претендуют на депутатский мандат от этого округа. Еще один повод устроить какую-нибудь заварушку — это повышение явки избирателей, которая, как показывает практика, выгодна именно оппозиционным политическим силам. Пока же говорить об ожидании высокой активности избирателей не приходится», — считает Сергей Гребенюк.